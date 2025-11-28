【天才的相棒】「真剣な目」で飼い主のゲームを邪魔しないどころか協力！犬が見せた「まさかの神プレー」に4.5万いいね【ママリ】

愛おしすぎるって……ゲーム中の飼い主と“協力プレイ”する犬に4.5万いいね

ご紹介するのは、ペキニーズのわた坊(@watabou_peki)さんが投稿した愛犬の写真です。愛犬は大切な家族であり、最高の相棒。それはきっと、愛犬にとっても同じなのでしょう。だからこそ、飼い主さんが楽しそうにしていると、「何してるの？」「一緒にやろうよ！」と寄ってくるのかもしれません。





「楽しい時間は一緒に分かち合いたい…」そんな健気で愛しい存在が、私たちを笑顔にしてくれますよね。今回は、ゲーム中の飼い主さんにまさかの“協力プレイ”を仕掛けてきた、かわいすぎるワンコの姿を紹介します。

©watabou_peki

【べびわた報】協力プレイのつもり

小さな手(前足)が、コントローラーにそっと伸びている姿が、かわいくてたまりませんよね。一緒にゲームをしているつもりなのか、手伝っているつもりなのか、想像するだけで顔が緩みます。



この投稿には「癒されてる」「お手てでちょんと支えてくれててかわいすぎる」「わた坊の足の指の各所のちょろ毛かわいい」などのリプライが寄せられていました。



ワンちゃんにとっては、飼い主さんと一緒に過ごしている時間が、一番のご褒美なのでしょうね。日常でも気づかないうちに、犬たちはちゃんと心を寄せてくれている。そんな気持ちに気づいたとき、愛犬との日々がさらに愛おしくなるのかもしれません。ワンコの健気さと無邪気さに、キュンキュンしてしまう写真の紹介でした。

3つ子のお宮参り写真、共に写る愛犬に4万いいね

ご紹介するのは、りお_3m三つ子🦖🦖🦖(@Rio_hatsumata)さんの投稿したお写真です。大切な家族の一員としてペットと家族写真を撮る方もいるのではないでしょうか。りおさんは3つ子の息子さんたちのお宮参りの出張撮影で、自宅でも撮影してもらったそう。



「ワンコのドヤ顔がお気に入り」と話す、主役級の写りとなった愛犬の姿が話題となりました。お子さんたちが成長して写真を見返すのが楽しみになる一枚です。

©Rio_hatsumata

お宮参りの出張撮影で、自宅でも撮って頂いた1枚。「ワタシの子分達です！ドヤッ！」って言ってそうなワンコのドヤ顔がお気に入り🤣

おそろいの衣装を身につけた3つ子が見つめる先には…キリッとカメラ目線の愛犬の姿が！姿勢よくピシッと座りばっちりカメラ目線の姿がまさに主役級。3つ子はみな愛犬を見つめ、愛犬は「見守っているから大丈夫だよ！」と言っているかのよう。頼もしく感じますね。



この投稿には「かわいー😭ペットって赤ちゃん見て自分お姉ちゃんです！って顔するよね」「チビちゃんたち皆犬の方見てるのも良いね🤣」といったコメントが寄せられていました。愛犬は自分の子どものように、お子さんたちを見守っているのかもしれませんね。これからの家族写真も楽しみになる、素敵なお写真でした。

猫から出た毛玉、本猫に見せたら⇒「どなたか存じませんが…」とぼけ顔に1.9万いいね

ご紹介するのはさくらとかえで(@marshallizm9)さんが投稿したある写真。ペットの換毛期は、ごっそりと毛が抜けるので掃除やブラッシングが大変ですよね。でも、換毛期ならではの楽しみを、飼い主さんたちは知っているようです。



投稿者・さくらとかえでさんは、愛猫の換毛期になるとブラッシングをします。ごっそり抜けた毛を本人ならぬ本猫に見せてみると…？

©marshallizm9

ほぇー、どなたか存じませんがよく毛が抜ける人がいたもんで

見事な毛玉！きっとばっちりブラッシングをしたのでしょうね。でも、本猫はあたかも「誰の毛かわかりませんが…」という顔をしています。そんな表情もキュートです。



この投稿に「いやいや、あんたのや！」「だれのかなぁ？」などのリプライが寄せられました。換毛期を楽しむ飼い主さんと猫の日常に、ほっこりするおもしろい投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）