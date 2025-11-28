中国・北京で生まれ育ち、1990年に来日した料理研究家のウー・ウェンさんは、「物事を複雑にせず、シンプルにすることが快適な暮らしの秘訣」と語ります。今回は、ウーさんの著書『本当に大事なことはほんの少し~料理も人生も、すべてシンプルに考える生活術』から一部を抜粋し、ウーさんが実践している日々の工夫や考え方を紹介します。

夕食作りに悩んだことはないです。夜はたんぱく質のおかずと野菜スープがあればいいから。

「朝ごはんはたっぷりと。お昼はよいものを。夜は少しにしましょう」。

一日3食のバランスを表したこんな言葉が中国にあります。

一日の始まりである朝は、活動のエネルギーを蓄えるためにたっぷりと食べる。お昼の「よいもの」というのはたんぱく質のこと。お昼にご飯などの炭水化物をたくさん食べると、午後は眠くなりませんか？ ですから炭水化物は控えめにして、良質なたんぱく質を昼に適量とる。夜は、あとは眠るだけなので少し食べる程度でいい。

とても理にかなっていると思いますし、私もこのバランスで食事をとることが身についています。

食事は「健康を作る」もの

子供たちが小さいころも、3食のバランスは基本的にこの考え方でした。たとえば夕飯に子供たちが好きなハンバーグを作ったら、あとは野菜スープがあれば十分でしょう、と。夜は肉や魚などのたんぱく質のおかず1品と、野菜スープがあればいいと思うのです。

だから、「今夜は何を作ろうかな」と献立に悩んだことが私はないのです。昨日がお肉なら今夜は魚にしてバランスをとる。子供が少し風邪っぽいときは、しょうがのスープを作る……というふうに、健康のことを考えれば、その日に作るものは自然に決まってきます。



食事は「健康を作る」ものです。健康的な献立を作るときに便利なのがスープです。スープは時間があるときに作っておくことができるし、温かい水分ですから、からだの中を温めてくれます。

野菜不足を感じたら、生野菜のサラダを食べるよりも、野菜たっぷりのスープを飲んだほうがだんぜんいいです。おすすめです。

週に2回は作る！ 野菜スープをご紹介

わが家で週に2回は作る、野菜スープをご紹介しましょう。

玉ねぎ、にんじん、セロリ、セロリの葉、ごぼう、パプリカ……野菜はそのときにあるものでなんでもいいです。全部、細かく切ります。鍋にオリーブオイルをひいて、野菜をサッと炒め、かぶる程度の水を加えます。

だし昆布を小さく切って加え、干ししいたけも小さく切って入れます。これは「だし」の役目です。野菜からもうまみが出ますが、昆布やしいたけのうまみが加わることで、いっそうおいしくなります。

乾物も小さく切れば、すぐに火が通ってだしが出やすいですし、具としても食べられるからいいのです。

「だしをとらないと」と思っていたら大間違い

野菜が煮えたら、塩少々で味つけします。これで完成。食べてみてください。「えっ、野菜だけでこんなに甘くておいしいの？」と驚きますよ。こういう料理は分量は量りません。目分量で作ってもおいしくできます。

だしをとらないと、おいしいスープはできないと思っていたら大間違いです。野菜だけでも、たっぷり入れることでうまみが出ます。

レタス1種類のスープでも、レタスをたくさん（丸ごと1個分とか）入れることでおいしくできる。少しうまみが足りないな、と感じる人は顆粒のスープの素などをほんの少し加えてください。これで十分です。

※本稿は、『本当に大事なことはほんの少し~料理も人生も、すべてシンプルに考える生活術』（大和書房）の一部を再編集したものです。