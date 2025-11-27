「同一人物。」



【アフター写真】5年後、さらに絆を感じる犬と中1の娘さんの後ろ姿

セントバーナードの「ダンテ」くんと暮らしている「コマチ」（@komachi8991）さんが投稿したのは、ダンテくんと娘さんの昔と今を比較した2枚の写真です。1枚目は子犬のダンテくんとまだ小さな娘さんが散歩をしている姿を、2枚目はそれぞれ成長したダンテくんと娘さんが同じく散歩をしている姿を写しています。月日の流れによって成長したダンテくんと娘さんの後ろ姿を見て、多くの方が心を揺さぶられた様子でした。



「どちらも大きくなられました」

「エモすぎんか……こういうの弱い涙」

「なんだか物語を感じます」

「赤のチェックが今も好きなのかわちい🫶」



ふたりが紡いできた時間の積み重ねが、その後ろ姿から静かに伝わってきます。小さかったふたりがここまで大きく成長した様子に、皆さんも思わず胸が熱くなったのではないでしょうか。また、大きくなっても変わらずにふたりでこうして散歩ができている光景から、月日が経っても変わらない絆を感じることもできますね。



今回はダンテくんと娘さんとの関係やダンテくんの普段の様子、さらにはセントバーナードが持つ魅力についてコマチさんにお話を伺いました。



ーーダンテくんが子犬の時は、何年ほど前の写真ですか？



「約5年半前の写真になります。ダンテ3カ月で娘が7歳、小学2年です」



ーー娘さんは現在おいくつでしょうか？



「娘は現在13歳、中学1年です」



ーーダンテくんと娘さんの普段の仲は？



「二人は小さい頃からとっても仲良しです。娘はダンテを大切に大切に優しく接し、ダンテは娘が大好きで大好きで、ともに仲良く成長しました」



ーー以前の写真と今の写真を見比べて、いかがですか？



「小さかった二人が仲良く成長し、後ろ姿を見て『立派になったなー』ととても嬉しく思います」



ーーダンテくんの性格は？



「性格は、ビビりで優しく平和主義ですね。大きくて怖がられることがありますが全く怖くはありません。子どもに対しては特に優しいと思います。普段の様子ですが、あまり活発に動く犬種ではないためいつもマイペースにのそのそと歩き、今時期は雪を探しては寝そべって楽しんでおります。車でのドライブも大好きですね！あとは寝てますね、、」



ーーダンテくんと出会ったのは？



「以前もセントバーナードを飼っていて、その当時から行っていたセントバーナードが看板犬をしているカフェに子犬が生まれたので、そこにお願いしてダンテを迎えました」



ーーセントバーナードは大型犬ですが、一番の魅力は？



「魅力はその存在感でしょうかね。『何もしないで寝てばかりいる大きな優しいおじさん』が家にいる感じでしょうか、、でもみんなの人気者みたいな。ヨダレ、イビキ、邪魔くさいくらいの巨体、全てが愛おしく感じます！！」



マイペースで優しく、迫力のある大きな体とのギャップが魅力的なダンテくん。そんなダンテくんと娘さん、さらにご家族との「物語」はこれからもまだまだ続いていきます。



コマチさんはXでの反響について、「Xを通じて多くの皆様からダンテに対してありがたいお言葉をいただいていることに感謝しております！」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）