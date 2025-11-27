サザンオールスターズ最新ライブ映像作品がオリコンランキング3部門で同時1位を獲得！6作連続＆通算6作目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月19日に発売されたサザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が、2025年12月1日付のオリコン週間DVDランキング、オリコン週間Blu-ray Discランキング、オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングの3部門で1位を獲得。6作連続＆通算6作目の3部門同時1位の快挙を達成した。

■デビュー30年以上のアーティストで今年度最高初週売上を記録

デビュー30年以上のキャリアアーティストとしては、今年度最高初週売上を記録。さらに、デビュー40年以上のキャリアアーティストとしては、本作により1位記録獲得は歴代1位タイをサザンオールスターズ、そして桑田佳祐ソロとしての2アーティストが占める（1位：桑田佳祐、サザンオールスターズ[6作]）など、前人未踏の偉業を成し遂げた。

活動開始から半世紀を目前にしてもなお、日本の音楽シーンの最前線でトップを走り続けるサザンオールスターズ。しかも、「新曲」で、「最新作」で、である。数多くの大ヒットナンバーを世に輩出してもなお、あらたな音楽を追求し続けるサザンの今を、改めてこの映像作品で堪能しよう。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』

