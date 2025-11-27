ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯È¯¤ÎÏÃÂêºî¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª¡¡K-POP¥¢¥¤¥É¥ëÌÜ»Ø¤¹¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ·²Áü·à
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×90ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¥¿¥ä¥ÞÊË¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×90ËüÉôÆÍÇË¡ª¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼
¡¡¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëËÜ³ÊK¡¾POPÌ¡²è¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇK¡¾POP¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´¤¦¤Î¤ÏTBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÈENISHIYA¤Ç¡¢TBS¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¡£Î¾¼Ò¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢K¡¾POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Çµ±¤³¤¦¤È¤¹¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥¿¥ä¥ÞÊË¤¬ÉÁ¤¯¡¢K¡¾POP¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ·²Áü·à¡£2019Ç¯¡¢¿·Ä¬¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×¤ÈÌ¡²è»ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Á¡×¤¬¶¦Æ±¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿LINE¥Þ¥ó¥¬Æâ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ë¥³¥é¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÏÂè8´¬¤Þ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÇ®¤¤À¼¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç2025Ç¯4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»æÈÇ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂè4´¬¤Þ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×Éô¿ô¤Ï90ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¹ñ³°¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤¬¡¢K¡¾POP¤ÎËÜ¾ì¡¦´Ú¹ñ¤Î¡Ö2021 RIDIBOOKS COMIC AWARD¡×¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î¿·ºî¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¥¿¥ä¥ÞÊË¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ëè²ó¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Å·²Ö¤¬²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¿¥ä¥ÞÊË¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦É´À¥Å·²Ö¡Ê¤â¤â¤»¡¦¤Æ¤ó¤«¡Ë¤¬±Ô¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¿ø¤¨¤ë»Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºîÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÅ·²Ö¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢ºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÇ®ÎÌ¤ä¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤ÆÅ·²Ö¤Î¡È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¶¯¤µ¡É¤¬ÅÁ¤ï¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼¤âÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸¶ºî¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¢¥Ä¤¤Êª¸ì¤ÎËë³«¤±¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÏTBS¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¡£
