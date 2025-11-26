「クリスマスはなにか特別なことをしたいけれど、時間がない」「クリスマスケーキを予約するのも取りに行くのもおっくうだな」そんなときは、この時季コンビニやスーパーでよく見かける「あの洋菓子」を使ったレシピはいかがですか。時短料理を得意とするESSEフレンズエディターのかつらさんが、忙しくても10分で完成する“手間をかけたように映える”クリスマスケーキをご紹介します。

準備物はイチゴ＋市販品3つ＋100円アイテム2つ

準備するものは、市販品のイチゴのほか、ホイップ（絞るだけのタイプ）、クリームの入った菓子パン（山崎製パンのイチゴスペシャル）、棒タイプのお菓子（グリコのプリッツ）。

100円ショップでは、チョコペン（緑）と容器を買いましたが、容器は自宅にあるコップでも代用可。容器は“円柱型”と、傾斜のある、いわゆる“プリン型”の2種類を準備するのが今回のポイントです。

10分で仕上げるために最初にすること

クッキングシートを敷いて、容器の高さに合わせてカットしたプリッツを置いたら、チョコペンでツリーを描きます。チョコは固める時間が必要なため、最初に作業し、そのまま冷蔵庫へ。

「イチゴスペシャル」を無駄なく使う工夫

「イチゴスペシャル」を無駄なく使うために、2パターンのカップケーキをつくることがポイント。“円柱型”には、イチゴスペシャルをそのままくり抜き、残りはつめやすいようにカットして“プリン型”につめます。

つめる前に“プリン型”の側面にホイップを絞って、ペンで目を書くと雪だるまに。

イチゴスペシャルをつめたら、ゴムベラで上面を整えます。

あとは好きなようにホイップを絞るだけ。

プチアレンジでさらに雰囲気アップ

板チョコを割ってのせるだけで「木のおうち」になり、シュガースプレーで一気に「メルヘン」なケーキへと早変わりします。

クリスマスケーキは決まった形にこだわらず、自分たちが楽しめれば最高です。手間を省いても、家族が喜ぶ“世界にひとつだけ”の特別な思い出がつくれます。