止まらない物価高。ガマンばかりの節約を続けるのは疲れた…という人もいるのではないでしょうか？ そんななか、「ものを手放したら、自然とお金の流れまで変わりました」と話してくれたのは、YouTubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」で節約術を発信する、節約歴6年の主婦・みさきさん。ものをもたない暮らしを実践したことで、自然と節約もかなったのだそう。みさきさんが6年かけてたどり着いた、家計が整う「手放しルール」について教えてもらいました。

ルール1：1年以上使っていないものは手放す

以前の私は、「いつか着るかも」、「なにかに使えるかも」と思って、服やあき箱、雑貨などをつい取っておくのが習慣になっていました。でも、振り返ってみると“そのまま眠っているだけ”のものばかりだったんです。

【実際の写真】調理グッズは「引き出し1つ」に収まる量に

そこで思いきって「1年以上使っていないものは手放す」と決めたところ、収納のスペースが一気にあいて、家のなかの動線もラクになりました。

結果的に、手放したものはもう買い直すこともないので、ムダが減り、年間2〜3万円ほど節約できるようになったと感じています。スペースも気持ちもスッキリして、今あるものを大切にしようと思えるようになりました。

ルール2：同じ用途のものは「ひとつだけ」でOK

同じ用途のものがいくつもあると、収納がゴチャついてしまい、どこになにがあるのかわからなくなりますよね。

以前のわが家は、同じようなフライパンが何本もあったり、似た調理器具が引き出しを占領していたりと、今思えばかなりムダが多かったと感じています。

そこで、「同じ用途ならお気に入りのひとつにしぼる」というルールをつくることにしました。

必要なものだけを選ぶようになってからは、ひとつの道具を壊れるまで大切に使えるようになり、年間1〜2万円ほどムダな出費が減ったと実感しています。

ルール3：修理が難しいものは潔く捨てる

わが家は「できるだけ長く使いたい」という思いが強く、壊れたものもなるべく直して使うことも多いです。

でも実際、修理が難しいものや手間がかかりすぎるものは、放置してしまうことも…。なかには、修理するためにアロンアルファや細かい部品を買いたしたのに、結局うまく直せず「お金も時間もムダになってしまった…」という残念な経験もありました。

そこで今は、「修理するのが難しすぎるものは思いきって手放す」というルールに変更。無理に抱え込まないことで、暮らしも気持ちもずっとラクになりましたし、余計な買いたしがなくなった分、年間で数千円〜1万円ほどムダな出費が減ったと感じています。

ルール4：今の暮らしに合わないものは手放す

昔はよく使っていたのに、今の暮らしではすっかり出番がなくなってしまったものって、意外とたくさんありますよね。

わが家では、育児グッズや昔ハマっていた趣味の道具などがそうでした。「また使うかも」と取っておいたのに、気づけば何年も触れていないまま…。そこで、「今の生活に本当に必要かどうか」を基準に見直すことにしました。

今の暮らしに合わないものは手放す、もしくは買わないことを意識するようになってから、物欲がぐっと減り、ムダな買い物も大幅に減ったと感じています。おかげで年間で4〜5万円ほどの節約につながったと感じています。

ルール5：「思い出の品」はデータ化して保存

写真や子どもたちの作品など、大切な思い出の品はなかなか手放しにくいものですよね。

わが家も同様でしたが、データとして残してみると、形がなくても気持ちはしっかりと残ることに気づきました。

子どもたちと一緒に作品を写真や動画で撮影して、ハードディスクに保存するようにしてからは、場所をとらずに思い出を残せるようになり、家の中がスッキリ。必要以上にアルバムや収納用品を買わなくてすむようになり、年間で数千円〜1万円ほどの節約効果も感じています。

「必要なものだけ」の暮らしで生まれる心の余裕

ものを手放すことは、ただ家がスッキリするだけではなく、暮らしそのものを軽くし、思わぬ節約効果にもつながると私は実感しています。必要なものだけを残す暮らしにきり替えてから、「管理の手間・重複買い・衝動買い」が自然と減り、家計にも心にも余白が生まれました。

今回紹介した5つの「手放しルール」は、どれも今日から少しずつ取り入れられるものばかりです。これから年末に向けて、大掃除の時期に入るご家庭も多いかと思います。「これならやってみたい」と思えるものがあれば、ぜひ無理のない範囲で試してみてくださいね。

具体的な節約金額につきましては、6年前に浪費家だった頃のわが家と今のわが家を比べたときに、出費が減ったと感じた金額をざっくり出したものになります。

少しでもなにか参考になることがあればうれしいです。