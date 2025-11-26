自身はFA権行使せず残留「ベイスターズで優勝したいのというのが一番」

DeNAの神里和毅外野手が26日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、500万円アップの年俸3500万円プラス出来高（金額は推定）で契約を更改した。今季取得した国内フリーエージェント（FA）権を行使せず残留し「やっぱりベイスターズで優勝したいというのが一番にあります」と胸中を明かした。

今季は62試合の出場で打率.308、3盗塁。代走や守備固めで貴重な役割を担ったが、スタメン出場はわずかに2試合だった。「内容としては全然納得いっていませんし、もっともっと行けたんじゃないかなと思っています」と悔しさをにじませた。

今季中堅で97試合に先発出場した桑原将志外野手は、海外FA権を行使して西武に移籍することで合意した。「チームを引っ張ってきたクワ（桑原）が出るというのは、チームとしてはやっぱり痛いです。でも僕にとってはチャンスだと思ってるので、しっかりこのオフ過ごして、センターのポジションを取りたいなと思います」と語気を強めた。

来季がプロ9年目の31歳。「チームとしてはやっぱり優勝がしたいので、その中でレギュラーとして今まで以上の成績を残して優勝したいなと思います」と話し、色紙には力強く「優勝」としたためた。（町田利衣 / Rie Machida）