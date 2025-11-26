ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È3Ê¸»ú¡É¤ÇÈ¯¸«¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¿¿µÕ¡¢¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤ËÊÆ¶ÃØ³
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡ÖThank You, Fans¡×¤Î»È¤ï¤ìÊý
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Î¡ÈÀë¸À¡É¸å¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈ¿±þ¤·¡¢²áµî¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»È¤Ã¤¿¡È·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¡É¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¾å¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤ë°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢²áµî¤ËµåÃÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖThank You, Fans¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃíÌÜ¡£¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ê¤¬È¯¸À¤¹¤ë¡ËÁ°¤Î¡ÈThank You, Fans¡É¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁá´üÇÔÂà¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Íè¤Æ¤«¤é¤Î¡ÈThank You, Fans¡É¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Î¤¢¤È¡¢Èà¤¬WBC¤ÇÁÄ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¡¢2023Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢1Ç¯´ÖÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡ÖThank You, Fans¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤Àº£²óÂçÃ«¤¬»È¤Ã¤¿Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢WBC½Ð¾ì¤¬Íí¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤½¤Î°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂçÃ«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤Ê¤¬¤é¤â·Ð°Þ¤È°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬°Û¤Ê¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢Åê¹ÆÊ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëGOAT¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢WBC½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¡¢9²ó2»à¤Ç¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£WBCÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë