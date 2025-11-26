【きょうから】ケンタッキー“冬の定番”『チキンクリームポットパイ』登場 サクサクパイ×具だくさんシチューで温まる
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、『チキンクリームポットパイ』（単品470円／セット880円／よくばりセット1180円※価格は税込）を、26日から数量限定で販売する。
【写真】冬になると食べたくなる『チキンクリームポットパイ』
同店冬の定番商品が、今季も心までほっと温まる味わいを届ける。1996年の発売以来、長く愛され、今年で30周年を迎えた。愛されてきた理由は、サクサクのパイ生地と、ホクホク野菜がたっぷり詰まった具だくさんのシチュー。箱をあけると、容器からはみ出るほど大きなパイ生地が目を引く。24層にも重ねたパイ生地は、ひと口ごとにサクサクと軽やかな食感が楽しめる自慢の仕上がり。最初はシチューをつけずに、生地そのものの香ばしさと食感を楽しむのもおすすめ。
クリームシチューの中には、同店ならではのチキンと彩り豊かな野菜がたっぷり。北海道産じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎをふんだんに使用し、見た目にも華やかで食べごたえのある一品となっている。くずしたパイ生地をアツアツのシチューにひたして食べれば、やさしい味わいが口いっぱいに広がり、心も体もぽかぽかと温まる。
