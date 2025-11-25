誰が、上演時間2時間55分の歌舞伎を題材にした映画が、邦画実写映画で歴代興行収入トップになると予想しただろうか。

11月24日までの公開172日間で、観客動員1230万人を超え、興行収入は173.7億円に到達。ついに、これまで邦画実写の興収ランキングトップだった『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年/173.5億円）を超えて歴代トップに躍り出た。

長尺映画としては異例の大ヒット

ライバル会社のプロデューサーは、驚きを隠さない。

「もしも、公開1週目にお客さんが入らなかったら、劇場側は上映回数を1日1回に減らしていたでしょうね。3時間近い映画は1日に何度も上映できるわけではなく、回転率が低いので好まれない。

ところが、『国宝』はそうした悪条件を吹っ飛ばした。いまは170億円を超えましたが、テレビからのスピンオフでもなく、マンガ原作でもない実写作品が100億、いや50億円を超えることすら、誰も想像できなかったんじゃないですか」

これから年明けにかけて賞レースの季節を迎えるが、本作は来年のアカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品にも選ばれており、国内から海外へ評価の波が広がっていく可能性もある。

最初の稽古を終えて「これはダメだ」

11月15日からは、監督の李相日と、歌舞伎指導を行い、劇中では吾妻千五郎を演じた中村鴈治郎、そして鴈治郎の長男・中村壱太郎（日本舞踊吾妻流の七代目家元・吾妻徳陽として女方の所作指導を担当）による「副音声ガイド」付きの上映が始まり、新しい楽しみ方もできるようになった。

中村鴈治郎は、もともと原作者の吉田修一が小説を書こうとしていた際に、吉田が黒子として出入りが出来るようにとり計らった。ただ、李相日から「歌舞伎役者でない俳優で『国宝』を撮りたい」と相談を受けた時には、

「は？ 自分には『国宝』は作れませんよ」

と答えたと、9月のトークショーで明かしている。しかし、最終的には指導を引き受け、まずは吉沢亮と横浜流星に日本舞踊の稽古から始めさせた。ところが……。

「最初の稽古の上りを見て、『これはダメだ』と思いました」

歌舞伎役者が幼少期から積み上げていく舞踊を、わずかな期間で修得できるわけがない。しかし、関係者の証言によれば、ふたりは自主的に稽古の日数を増やしていったという。吉沢亮は初日の舞台挨拶で「僕と流星はひとつの役に、1年半の準備をかけました。なかなか出来ることじゃないです。魂を込めました」と語った。鴈治郎をして「亮と流星は、へこたれへんかった」と言わしめるほどの稽古量だった。

中村が絶賛した2人の演技

さらに、トークショーで鴈治郎は興味深いことを語っている。映画の中で、ふたりは歌舞伎役者にはできない芝居をしているというのだ。

「踊りの中で、お互いがちょっと目配せをする場面があります。歌舞伎役者は、ああいうことはできない。でもふたりはそこに、（役である）喜久雄と俊介の存在をかぶせてくる。あれは僕らにはできない」

中村鴈治郎の言葉を聞く限り、『国宝』のなかで、吉沢亮と横浜流星のふたりは歌舞伎舞踊を踊ってはいるが、歌舞伎では表現できない、「映像表現としての面白さ」を追求したといえるのではないか。

『国宝』における歌舞伎の場面が、時として実際の歌舞伎の舞台以上に興奮を呼び覚ますのは、劇映画という文法の中で、歌舞伎の面白さを最大化させることに成功したからだろう。

市川團十郎が「子どもたちに薦めました」

鴈治郎だけではない。実際に歌舞伎役者たちが映画を見て、続々と反応を寄せた。6月11日には、市川團十郎がXにこう投稿した。

〈「俳優の方々が、

1年以上も稽古を重ね

撮影に挑む、



そういう姿勢

一つのものに取り組む姿勢。

それにより生まれる世界

そこに人々は共感と感動を観る。



監督はじめ

関係者全ての方々に賞賛。

#国宝 是非ご覧ください。

などと私がいうのは可笑しいですが笑

観てほしい作品です。

歌舞伎役者として思いました



#團十郎

この作品を麗禾と勸玄に薦めました。」〉

そしてYouTubeチャンネル「KABUKU. / 市川團十郎。」では、自身のふたりの子どもがこの映画を見た後に、ある変化を見せていたと明かした。

“血のある当事者”からの反応は…

「2人とも御曹司の家に生まれてるわけですよね。血のある家に生まれてる。このドラマの中だと、血のある人間と血のない人間がシーソーのように上がったり下がったりして……」

「観たあとに、少し目の色が変わった2人を見て。本当にありがたい映画だと思った」

“血のある当事者”が見ても、心を揺さぶるものがあったのだ。

歌舞伎の本丸にも“国宝”効果が

『国宝』のヒットの余波は、歌舞伎の本丸にも押し寄せている。

松竹は10月15日、2026年2月期の連結最終損益が40億円の黒字（前期は6億6400万円の赤字）になる見通しだと発表した。中でも2025年3月〜8月の演劇セグメントにおける劇場運営の売り上げは93億4300万円となり、対前期で18億4600万円増、24.6パーセントの伸びを示した。

当日、午後2時に上方修正が発表された後、取引時間中だった東京株式市場で松竹の株価が急伸したほどだった。

このところ、歌舞伎などの演劇事業では、コロナ禍で減った団体客が完全には戻らず苦戦していた。毎公演、歌舞伎座に足を運んでいるが、「この役者の、この演目なのに埋まらないのか？」と感じたこともあった。だが、『国宝』が公開された今年6月以降、歌舞伎座は混んでいる。

千穐楽が間近になって、切符を買い足そうとすると、もう手に入らないということもあった。今年は『仮名手本忠臣蔵』、『菅原伝授手習鑑』、『義経千本桜』という三大戯曲の通し上演という好企画があったことも大きいが、これまで歌舞伎に縁がなかったエントリー層も小屋に足を運んでいる。私も、友人や大学の講義の受講生から、

「『国宝』を見たので歌舞伎に行きたいんですが、何を見に行ったらいいでしょう？」

と、毎月質問されている。

松竹の関係者は東宝の配給である『国宝』の効果について公に発言することはないが、間違いなく、「TOHOシネマズから歌舞伎座」へのルートが確立されているのだ。

そして現実として、映画が歌舞伎の演目選定にも影響しているのでは……と思われるケースも登場した。

『国宝』を意識した上演が？

映画のなかで重要な意味を持つ『曽根崎心中』。吉沢亮演じる喜久雄は、渡辺謙演じる花井半二郎が病に倒れ、代役としてお初を演じる。実子である俊介（横浜流星）ではなく養子の喜久雄が選ばれるという、歌舞伎の残酷な面も描かれる。しかし時を経て、俊介がお初を勤め、喜久雄が相手役の徳兵衛を演じるーー。そんな筋書きだ。

この映画が公開されてから、特に女性から「歌舞伎の『曽根崎心中』が見たい！」という声をたくさん聞いた。

ついに、というか、いよいよ、というか、2026年3月に京都南座で『曽根崎心中物語』が上演されることになった。

お初には中村壱太郎、徳兵衛には尾上右近が扮する。取材の印象では、本当にふたりは仲が良い。舞台での「盟友」といった感じだ。

もともと『曽根崎心中』は壱太郎の祖父である四代目坂田藤十郎の当たり役で、成駒家のお家芸でもある。映画の大ヒットを受け、満を持しての舞台という感じだ。

興行収入173億円を突破し、今度は歌舞伎の舞台にも『国宝』のオーラが浸潤してきそうだ。

（生島 淳／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）