DeNAµþÅÄ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î±½¤òÈÝÄê¡Ö3»þ¤Ï±³¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤À¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÁáÄ«¥È¥ì¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹
¡Ö¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼ÙËâ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡Ä¡×
¡¡DeNA¤ÎµþÅÄÍÛÂÀÆâÌî¼ê¤¬25Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð6000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ò¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï2°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡19Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½©µ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2·³»ÜÀß¡ÖDOCK¡×¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿µþÅÄ¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿¼Ìë3»þ¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿¿Áê¤È°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤ÀÃ±¤Ë»þ´ÖÂÓ¤ò¤º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼ÙËâ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢Áá¤¤»þ´Ö¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â3»þ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊý¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£3»þ¤Ï±³¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤À¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¿Í¤Î¾¯¤Ê¤¤Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤«¤é´À¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÁá¤¯¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÌÛ¡¹¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÅ¤«¤ÊÃæ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÂÇµå²»¤¬¤¹¤´¤¯¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£¡ÈÄ«³è¡É¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤Î¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ø¡¢¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¹Ô¤¯Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤òµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤«¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤¤¤Ä½ÐÈÖ¤¬Íè¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿ô»ú¤È¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º²ø²æ¤Ê¤¯1Ç¯´Ö1·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë