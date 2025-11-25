ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÆÍÁ³¤ÎÉ½ÌÀ¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡È°ìÀÆÊóÆ»¡É¡¡¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÁö¤Ã¤¿¾×·â
ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬WBC»²Àï¤òÉ½ÌÀ¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Â³¡¹È¿±þ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î»²²Ã¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Â³¡¹¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡ÖWBC¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥·¥ç¥Ø¥¦¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÇ§¤á¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿º£¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤é2026Ç¯WBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÇ§¤á¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢WBC¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÂçÃ«¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë¤Ï¹â¤¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤ÏºÇ½ª9²ó¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢2»à¤Ç¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏWBC³«Ëë¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É100Æü¤ÎÀáÌÜ¤ÎÆü¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë