¡¡¹Åç¤Ï25Æü¡¢º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¤¬ÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀÄ³ØÂç¤«¤é¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï54»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.271¡¢6ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£12·î¤Ç23ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥«¡¼¥×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï15¡¢16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¡£ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡¢³ÚÅ·¡¦Æ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¤¬º£·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë