¿·´©¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦Áá·Ä¡¦µìÄëÂç¡¦GMARCH¤Ø¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ1Ëü·ï°Ê¾å¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤¹10¤ÎÎÏ¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤ä¼õ¸³Æñ°×ÅÙ¤À¤±¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿»Ò°é¤Æ¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤¦¸ì¤ëÃø¼Ô¤Ï¡¢¿äÁ¦Æþ»îÀìÌç½Î¥ê¥¶¥×¥íÂåÉ½¤ÎÂ¹Ã¤ÍÎ»á¤Ç¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¶áÇ¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿äÁ¦Æþ»î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿äÁ¦Æþ»î¡áÎ¢¸ýÆþ³Ø¡©¡½¡½¹¤¬¤ë¸í²ò¤ÈËÜÅö¤ÎÏÃ
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¿äÁ¦Æþ»î¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¶µ°é¶È³¦¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡Ö¿äÁ¦Æþ»îÂÐºö¤Î½Î¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ïª¹ü¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¶õµ¤¤Ï¡¢¡Ö¿äÁ¦¡á¥º¥ë¤ò¤·¤ÆÆþ¤ëÆ»¡×¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¼õ¤«¤ë¤Î¤Ï¥º¥ë¤¤¡×¡Ö¥³¥Í¤ÇÆþ¤ì¤ë¡×¡ÖÌÌÀÜ¤Ê¤ó¤Æ²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëSNS¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤¬2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î³ä¹ç¤ò100¡ó¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼«Ê¬Ã£¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìËÌÂç³Ø¤âÂÄ¤Á¤¿¤Ê¡×¡Ö³ØÎÏ»î¸³¤ò¤ä¤á¤ë¤Ê¤ó¤ÆÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Î½ª¤ï¤ê¤À¡×¡ÖÌÌÀÜ¤Ç²¿¤¬¤ï¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¡×¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬¼¡¡¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¸í²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¿äÁ¦Æþ»î¡×¤È¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡Ö¿äÁ¦Æþ»î¡×¤Ï3¼ïÎà¤¢¤ë
¸½ºß¡¢Âç³ØÆþ»î¤Ë¤ª¤±¤ë¿äÁ¦Æþ»î¤Ë¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ Áí¹ç·¿ÁªÈ´¡ÊµìAOÆþ»î¡Ë
¢ ³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´
£ »ØÄê¹»¿äÁ¦
¤Þ¤º¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÂç³Ø¤È¼õ¸³À¸¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Æþ»î¡×¤Ç¤¹¡£³ØÎÏ»î¸³¤ÎÅÀ¿ô¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡¢¼çÂÎÀ¡¦Ãµµæ¿´¡¦»×¹ÍÎÏ¡¦É½¸½ÎÏ¤Ê¤É¤ò¡¢ÌÌÀÜ¤ä»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¡¢¾®ÏÀÊ¸¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤¬µá¤á¤ë¿ÍºàÁü¡Ê¥¢¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ý¥ê¥·¡¼¡Ë¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÆþ»î¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¡£¤³¤ì¤Ï¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð´ê¤¹¤ëÆþ»î¤Ç¤¹¡£É¾ÄêÊ¿¶Ñ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÄÌÃÎÉ½¤ÎÀ®ÀÓ¡Ë¤¬´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¡¢ÌÌÀÜ¤ä¾®ÏÀÊ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÊªÌÌ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤ÎÅØÎÏ¤äÀ¿¼Â¤µ¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê´èÄ¥¤ê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢»ØÄê¹»¿äÁ¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Âç³Ø¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÆÃÄê¤Î¹â¹»¤Ë¡Ö¤³¤Î³Ø¹»¤«¤é²¿Ì¾¤Þ¤Ç¿äÁ¦¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÏÈ¡É¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î¹â¹»¤Î¹»Ä¹¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤¿À¸ÅÌ¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¹ç³Ê¤µ¤»¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤½¤Î¹â¹»Æâ¤Ç¤ÎÉ¾Äê½ç°Ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿äÁ¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¡È¹»ÆâÁªÈ´¡É¤¬¤¹¤Ç¤ËºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿äÁ¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ØÄê¹»¿äÁ¦¡×
¤Ç¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿äÁ¦Æþ»î¤Ï¥º¥ë¤¤¡×¡ÖÎ¢¸ýÆþ³Ø¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÆþ»î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤³¤Î»ØÄê¹»¿äÁ¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ØÄê¹»¿äÁ¦¤Ï¡¢¹â¹»¤Ë¤è¤ëº¹°Û¤¬Âç¤¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀµ¤·¤¯±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¤½¤Î´ð½à¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÇÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±¿ÍÑ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¼õ¸³À¸¤«¤é¸«¤Æ¡ÖÅØÎÏ¤»¤º¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö»ØÄê¹»¤Ç¼õ¤«¤Ã¤¿»Ò¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â»¶¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¡È¿äÁ¦Á´ÂÎ¡É¤Ø¤Î°°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤ÎÆþ»î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¿äÁ¦Æþ»î¡×¤È°ì³ç¤ê¤Ë¤·¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤·¡¢»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢²ÝÂê¸¦µæ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢²Ý³°³èÆ°¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿½½²ó¤âÌÌÀÜÎý½¬¤ò¤·¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÎ¢¸ý¡×¤É¤³¤í¤«¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÂç³Ø¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ë³ØÎÏ¤Î»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿äÁ¦Æþ»î¡á³ØÎÏ¤ò¸«¤Ê¤¤Æþ»î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö³ØÎÏ¤â¸«¤ë¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤â¤Î¤â¸«¤ëÆþ»î¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿äÁ¦Æþ»î¤¬´°àú¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾ðÊó³Êº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬Àõ¤¤¤Þ¤ÞÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿äÁ¦Æþ»î¡á°¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍÄä»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢Âç³ØÆþ»î¤Ï³Î¼Â¤Ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÊý¸þ¡×¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤Ï¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÎ¢Æ»¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤É¾²Á¤Î¼çÀï¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤ÏÀµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·ÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¿äÁ¦Æþ»î¤Î¤É¤ì¤ò¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¼«³ÐÅª¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
