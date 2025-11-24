º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë½Å¤Ê¤ë¡È157¾¡ÃË¡É¤Î²áµî¡¡¡ÖÂç¤¤Ê¼«¿®¤òÆÀ¤¿¡×Ãæ·Ñ¤®Å¾¸þ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿°ÕµÁ
1Ç¯ÌÜ¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÃæ·Ñ¤®¤ò·Ð¸³¤·¤¿157¾¡º¸ÏÓ
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¶ìÀï¤¹¤ë¤â¡¢½ªÈ×¤ËÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÌöÆ°¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡£Íèµ¨¤ÏºÆ¤ÓÀèÈ¯¤ËÌá¤ë¹½ÁÛ¤À¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Î·Ð¸³¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥á¥¸¥ã¡¼157¾¡¤Îº¸ÏÓ¤¬¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨½øÈ×¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¤À¤Ã¤¿¡£5·î¤Ë±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¡¢9·î¤ËÉüµ¢¸å¤Î2»î¹ç¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ÇÅÐÈÄ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.84¡¢3¥»¡¼¥Ö¤È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉü³è·à¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Û¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥Ö¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥ì¥¤¥º¤ä¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»157¾¡¤òµó¤²¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥×¥é¥¤¥¹»á¤¬¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤È½Å¤Í¤Ê¤¬¤éº´¡¹ÌÚ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥¹»á¤Ï¿·¿Í¤À¤Ã¤¿2008Ç¯¡¢¥ì¥¤¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç5ÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.59¡¢1¥»¡¼¥Ö¤È¹¥Åê¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤«¤é8Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥ó¾Þ¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀèÈ¯º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»þÂå¤ÏÆóÎÝ¤ÎÌ¾¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º»á¤¬¡¢ÀèÈ¯·¿¤Î¼ã¼êÅê¼ê¤¬Ãæ·Ñ¤®¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤Æ»¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¥×¥é¥¤¥¹»á¤Ï¡ÖMLB¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë²¿¤À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¼ã¤¤»þ´ü¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¨¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥í¥¦¥¤Ï¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤òÆÀ¤¿¤À¤í¤¦¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¡ÊÄ´»Ò¤¬¡ËÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·ë²Ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡ÊÌäÂê¤ò¡Ë²ò·è¤·¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎºÇ½ÅÍ×¾ìÌÌ¤Ç¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤ó¤À¡£¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÃæ·Ñ¤®¤Î·Ð¸³¤Ï¡ËÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë