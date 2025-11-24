Âë¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¤¬¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ç¼«¤éÈ¯É½¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤ÇÈ¯É½¤·¤¿
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï24Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¡ª¥Ð¥ê¥¿¥«µå±ã Presented by Fanatics¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤¬°§»¢¡£¿·¤¿¤ËÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¤éÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·ª¸¶¤Ïº£µ¨¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß80»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.267¡¢8ËÜÎÝÂÇ40ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â9·î¡¦10·î¤Ë¤Ï·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Þ¤Ç¤Ï¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¤¬2Ç¯´ÖÁª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£²áµî¤Ë¤ÏÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡¢ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡¢º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¿¡£°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é°ú¤·Ñ¤®¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡·ª¸¶¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç°§»¢¡£¡ÖÊóÆ»¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤êÍèÇ¯¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡ÖÃæ¡¹¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤â½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¼þÅì²ñÄ¹¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤º1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë