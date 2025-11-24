ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¡¡°úÂà¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹ðÇò¡ª¡©¡Ö¡È¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¤á¤Þ¤¹¡×¤Èµó¤²¤¿¸ÀÍÕ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤Î¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤¬23ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£°úÂà¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î´ë²è¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤¿¤éÂ¨±ê¾å¡ª¡©¸·¤·¤¹¤®¤ë¸½Âå¤Î¥³¥ó¥×¥é¤ËÊª¿½¤¹¡ª¡×¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¸·¤·¤¤º£¤Î»þÂå¤Ë½ç±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¬»ý¤Á´ó¤Ã¤¿Ã±¸ì¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î±ê¾å¤Î²ÄÇ½À¤òÆ¤ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î»³Åº´²¤Ï¡Ö¡È¥Ï¥²¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È½ñ¤¤¤¿¿§»æ¤ò·Ç¤²¤¿¡£¥Ï¥²¥Í¥¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥·¥·¥¬¥·¥é¡×¤ÎÏÆÅÄ¤¬¥Ï¥²¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÇöÌÓ¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ï¥²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬±ê¾å¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬¡Ö¡Ê¶ì¾ð¤Ê¤É¤ò¡Ë¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»¥¤ò¤¢¤²¤ëÃæ¡¢¥Î¥Ö¤À¤±¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÌÌÇò¤µ¤¬¸º¤ë¤è¡£À¤¤ÎÃæ¤«¤é¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ÁêÊý¤ÎÂç¸ç¤Ï¡Ö¿·´î·à¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£¥Î¥Ö¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ï¥²¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î°úÂàÀë¸À¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¥Î¥Ö¤Î°úÂà¤Ï¡¢¥Ï¥²¤¬À¤¤ÎÃæ¤«¤é¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£