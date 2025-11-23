ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¥ª¥Õ¤Î¹ÔÆ°¡¡¼«¤éÏ¢Åê¡Äµ×¡¹¤Î1Ëç¤Ï¡Ö¾þ¤êµ¤¥¼¥í¤Ç¤âÊÌ¼¡¸µ¡×
Åê¹Æ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥ª¥Õ¤Î¹ÔÆ°
¡¡Â¿Ë»¤Ê¥ª¥Õ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¸«¤»¤¿¡È¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¡É¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÎý½¬É÷·Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¾þ¤êµ¤¥¼¥í¤Ç¤âÊÌ¼¡¸µ¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«¤Ï¥é¥×¥½¡¼¥É¼Ò¤ÎÅê¹Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ç¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÀï¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¿¿·õ¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤è¤ê¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¡¢¥é¥×¥½¡¼¥É¼Ò¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ±¤¸¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ï¿ôÆüÁ°¤Ë¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÊÌ¥«¥Ã¥È¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¼Ò¤Î»ÜÀß¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¤Ç¤âµ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤³¤Î½¸ÃæÎÏ¡×¡ÖÀÅ¤«¤Ê1Ëç¤Ê¤Î¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¤â¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥É¥¥Ã¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤âÎý½¬¤ò·ç¤«¤µ¤Ì»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡Ë¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¾µ×¿®¹¬»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢MVP¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ò»ý¤ÄÂçÃ«¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¿ôÆü¡¢¥ª¥Õ¤Î¹ÔÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤¿¿¿·õ¤Ê´é¤Ä¤¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë