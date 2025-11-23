¹Å¼°¾¯Ç¯Ìîµå¡ÖMLB CUP¡×4¶¯¤¬·èÄê¡¡¾¡Ï¤¡¢Âçºå¼ÆÅç¡¢°ðÂôÃæ±û¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ºÀª¤ËËÌ´ØÅì¥ê¥È¥ë
¡¡¹Å¼°¾¯Ç¯Ìîµå5ÃÄÂÎ½êÂ°¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖMLB CUP 2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É1ÆüÌÜ¤¬23Æü¡¢¼¢²ì¸©¤Î3µå¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½ÁªA¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¤Î¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬2Ï¢¾¡¤Ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Í½ÁªA¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬1°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Âè1»î¹ç¤Ç¤Ï5-2¤Ç¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¤ÎÊ¼¸Ë¥ê¥È¥ë¤ò²¼¤·¤¿¡£±¦ÏÓ¡¦¾®Åç·Å¡Ê6Ç¯¡Ë¤¬ºÇÂ®109¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÉð´ï¤Ë5²ó1/3¤òÅê¤²¡¢7°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï½é²ó¤Ë2»àËþÎÝ¤«¤é±ÝËÜ¸»ÖÏ¯¡Ê6Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°¤ØÀèÀ©¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿3²ó¤Ë¤Ï2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¼ç¾¤ÎÆâÆ£¿´Æá¡Ê6Ç¯¡Ë¤¬º¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤Ç¤â½é²ó¤Ë3ÈÖ¡¦¾®Åç¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£Â³¤¯2²ó¤â8ÈÖ¡¦Ä®ÅÄ´ÓÂÀ¡Ê6Ç¯¡Ë¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¡¢9ÈÖ¡¦¼êÄÍÑÛÇ·²ð¡Ê6Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢3²ó¤Ë¤â4ÅÀ¤òÃ¥¤¤»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÅÄÅçñ¥»í¡Ê6Ç¯¡Ë¤¬5²ó1/3¤òÅê¤²7»Íµå¤â¼ºÅÀ¤ò1¤ÇÍÞ¤¨¡¢7-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÆâÆ£·òÂÀ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¡¢ÄÌ²á¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀÆü¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦2ËÜÃì¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë2¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤ÎÎÏÅê¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í½ÁªB¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÂçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬2»î¹ç·×38ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·1°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£24Æü¤Ï³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç1°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢ËÌ´ØÅì¥ê¥È¥ë¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Î°ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î·×4¥Á¡¼¥à¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì¡Ê23Æü¡¢Í½Áª¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë
¡ûÍ½ÁªA¥Ö¥í¥Ã¥¯
¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º 5-2 Ê¼¸Ë¥ê¥È¥ë
¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º 7-1 ¾¾»³¥Ü¡¼¥¤¥º
Ê¼¸Ë¥ê¥È¥ë 7-6 ¾¾»³¥Ü¡¼¥¤¥º
¡ûÍ½ÁªB¥Ö¥í¥Ã¥¯
Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º 19-2 ¿ùÊÂÃæÌîGALAXY¥¨¥á¥é¥ë¥É
Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º 19-3 ¼¯»ùÅç¥·¥ã¡¼¥¯¥¹
¿ùÊÂÃæÌîGALAXY¥¨¥á¥é¥ë¥É 25-2 ¼¯»ùÅç¥·¥ã¡¼¥¯¥¹
¡ûÍ½ÁªC¥Ö¥í¥Ã¥¯
ËÌ´ØÅì¥ê¥È¥ë 5-0 ¥ä¥ó¥°¿À¸Í»°ÅÄ¥¤¡¼¥°¥ë¥¹
°ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º 17-0 ¥ä¥ó¥°¿À¸Í»°ÅÄ¥¤¡¼¥°¥ë¥¹
ËÌ´ØÅì¥ê¥È¥ë 6-3 °ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë