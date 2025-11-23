ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢¿§µ¤¤Ë¥É¥¤Ã...²Ú¤ä¤«°áÁõ¤Ç¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¡Ö¥ê¥¢¥ëÅ·»È¹ßÎ×¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤ë¡×
¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬2025Ç¯11·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î°ì½Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥Ý¡¼¥º
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¸ø±é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¼¡¤Ï»³Íü¡¡¥ª¡¼¡¼¡×¤È¤·¡¢É¹¾å¤ÇÉñ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È5Ëç¤òÅê¹Æ¡£¤¤¤º¤ì¤Î¼Ì¿¿¤â¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î°ì½Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥Ý¡¼¥º¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢²ÖÊÁ¤ÎÁõ¾þ¤¬¶»¸µ¤ò¾þ¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¡£4ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉ¹¤È°áÁõ¤È¥¹¥±¡¼¥È·¤¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÅ·»È¹ßÎ×¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ÆÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£