¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡ª¡©¡¡¥¢¥Ò¥ë¤Î½¸ÃÄ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»ÒÇ¤Î¡Ô¥¥å¡¼¥È¤Ê¹ÔÆ°¡Õ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¶ÛÄ¥¤Î½éÂÐÌÌ¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ïÅ·¹ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥Ò¥ë¤ò¸«¤¿»ÒÇ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬½ÂÂÚÃæ¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü5Ëç¡Û¡Ö¤«¤Ã¡Ä¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤Ã¡Ä¡Ä¡ª¡ª¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¥¢¥Ò¥ë¤¿¤Á¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¡Ê¡©¡Ë¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ÒÇ¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª
»ÒÇ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥¢¥Ò¥ë¤¿¤Á¤Ë¡Ä
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö½µËö¤Ë¿ÆÀÌ¤¬»ÒÇ¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£ËÁÆ¬¤Ç»ÒÇ¤ÎÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢5±©¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¿å¤ÎÃæ¤ò±Ë¤°¥¢¥Ò¥ë¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¸¤Êª¤Ï¥Ë¥ã¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»ÒÇ¤ÏÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÒÇ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥¢¥Ò¥ë¤¿¤Á¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤«¡¢»ÒÇ¤Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎÍÍ»Ò¡£¤ä¤¬¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë¤â¤°¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¢¥Ò¥ë¤¬1±©¡¢¾²¤Î¾å¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£»ÒÇ¤Ï¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥Ò¥ë¤Ë¤½¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼¡¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ò¥ë¤Î½¸ÃÄ¤¬»ÒÇ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÒÇ¤Ï¡¢ÊÉºÝ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¤Ì¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ò¥ë¤ò»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ÒÇ¤â¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¥Ò¥ë¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö»ÒÇ¤È¥¢¥Ò¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¶¦±é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£