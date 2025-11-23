ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¿·¤¿¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¡È¸ª½ñ¡É¡¡¡Ö¥¯¥é¥Ö¡×ÀßÎ©¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÄÊÆ¹ñ¤Ç¸«¤»¤ë´é
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¤ÎÀßÎ©¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½
¡¡Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡£ºòÇ¯¤Ï54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ËÅþÃ£¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö50-50¥¯¥é¥Ö¡×¤òÁÏÀß¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡ÖÁÏÀß¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Ìîµå°Ê³°¤ËºâÃÄ¤Î¡ÖÁÏÀß¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¸ª½ñ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºâÃÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÍýÇ°¤âÈ¯É½¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±¿Æ°¤òÂ³¤±¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µß½õ¡¦ÊÝ¸î¡¦¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¼é¤ê»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîµå¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¡Ö50-50¡×¥¯¥é¥Ö¤ò¡ÈÁÏÀß¡É¤·¤¿Â¾¡¢MVP4²ó¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦2²ó¡¢¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¾Þ3²ó¡¢¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ5²ó¤Ê¤É¡¢Ìîµå¤Ç¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡È¸ª½ñ¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¡£¤½¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºâÃÄ¤ÎÀßÎ©¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿À¤¤ÎÃæ¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë