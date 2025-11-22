437²¯±ß·ÀÌó¤Ï¡ÖÅö½é¤«¤é¼ºÇÔ¤Ë¡×¡¡¥É·³½ÉÅ¨¤¬Êú¤¨¤ë¡ÈÉÔÎÉºÄ¸¢¡É¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Å¤¤»Ä¤ê8Ç¯
ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥Ü¥¬¡¼¥Ä
¡¡¿ÈÇä¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢ÉÔÎÉºÄ¸¢²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï¡ÖºÇ¤â¥È¥ì¡¼¥ÉÉÔ²ÄÇ½¤Ê·ÀÌó¥È¥Ã¥×10¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¡£1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È»Ä¤ê8Ç¯2²¯360Ëü¥É¥ë¡ÊÌó318²¯±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë33ºÐ¤Î¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥ÄÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¥ª¥Õ¡¢11Ç¯2²¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó437²¯7800Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Þ¤ÇÍ··â¼êÉôÌç¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò5ÅÙ¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯ÂÇ¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î30ºÐ¤Î»þÅÀ¤Ç¿ê¤¨¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Í½ÁÛ¤ÏÅªÃæ¤·¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹ÆþÃÄ¸å¤Ï½ù¡¹¤ËÀ®ÀÓ¤¬²¼¹ß¡£º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨.263¡¢11ËÜÎÝÂÇ¡¢53ÂÇÅÀ¡¢OPS.720¤ÈÊ¿ËÞ¤Ê¿ô»ú¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤ò³°Ìî¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤¿Í··â¼ê¤Î¼éÈ÷¤â¡¢É¾²Á¤Ïº£°ì¤Ä¤À¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢11Ç¯¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ò¡ÖÅö½é¤«¤é¼ºÇÔ¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ÀÌó¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢2²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ç¤ËÈà¤Ë¿ê¤¨¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹¡ÖWAR¡×¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹1Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¤Ï¡Ö4.2¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï¡Ö1.2¡×¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö2.0¡×¤ÈÊ¿ËÞ¤Ê¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á2Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¿¶Ñ°Ê²¼¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤·¤«»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¥ã¥ê¥¢Á´À¹´ü¤Ç¤¹¤éÍ··â¤Î¼éÈ÷¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î²ÁÃÍ¤Ï¾ï¤ËÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¼ê¸·¤·¤¯É¾²Á¡£8Ç¯¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤·¡¢32ºÐ¤ÇÁá¤¯¤â»ý¤ÁÌ£¤À¤Ã¤¿ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ë¤â±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÍ«Î¸¤¹¤Ù¤»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÀ¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¤â3¥²¡¼¥àº¹¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¡£13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë¡¢µåÃÄ¤ÎÉ®Æ¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥µ¥¤¥É¥é¡¼»á¤¬¡ÖµåÃÄÇäµÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò´Þ¤á¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢µåÃÄ·Ð±Ä¤Î±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àºÆÊÔ¤Ç¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤Ä¹´ü·ÀÌó¤Ï½Å²Ù¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë