¡Ø¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤¸¤¡Ù¤Î¶¦ÄÌÅÀ£µÁª
»ô¤¤¼ç¤Î¹ÔÆ°¤äÀ¸³è´Ä¶¤¬»ô¤¤¸¤¤Î¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤¸¤¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿©»ö
¿©»ö´ÉÍý¤Ï°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÎÌ¡¦±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤ª¤ä¤Ä¤ä¸¤¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©ºà¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤´ÈÓ¤òÍß¤·¤¬¤ë¤Þ¤ÞÍ¿¤¨¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤òÂçÎÌ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈîËþ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇNG¤Ç¤¹¡£ÈîËþ¤ÏËüÉÂ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.±¿Æ°ÉÔÂ
¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¾å¤ÇÍ·¤Ó¤ä»¶Êâ¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËèÆü¡¢°¦¸¤¤ÎÂÎ³Ê¤äÂÎÎÏ¡¢Ç¯Îð¤Ë¹ç¤Ã¤¿Å¬ÀÚ¤Ê»¶Êâ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÄí¤äÉô²°¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Î±¼éÈÖ¤¬Â¿¤¤¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤¬ºßÂðÃæ¤À¤±¤Ç¤â¥Õ¥êー¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤òÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³èÆ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
3.¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ä¶
¸¤¤¬²á¤´¤¹À¸³è´Ä¶¤ò²÷Å¬¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ØÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼¼²¹¤äÀ¶·é´¶¡¢¥±ー¥¸¤ä¥Ù¥Ã¥É¤ÎÂç¤¤µ¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Î°ÂÁ´À¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê²ò¾Ã¤·¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¸³è´Ä¶¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËýÀÅª¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¼À´µ¤Ê¤É¡¢¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.»ô¤¤¼ç¤«¤é¤Î°¦¾ðÉÔÂ
¸¤¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï¼÷Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï»ô¤¤¼ç¤«¤é¤Î°¦¾ð¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æüº¢¤«¤é»ô¤¤¼ç¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê°¦¾ð¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¸¤¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ä¤±¾å¡¢¼¸¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÇË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°¦¾ðÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5.´ðËÜÅª¤Ê·ò¹¯¥±¥¢¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤Î´ðËÜÅª¤Ê·ò¹¯¥±¥¢¤Ë¤Ï¡¢»õËá¤¤ä¼ªÁÝ½ü¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡¢Äê´üÅª¤Ê¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»õËá¤¤ÏËèÆü¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï·ò¹¯°Ý»ý¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
»õËá¤¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»õ¼þÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸ýÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÎÁ´ÂÎ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤âÈéÉæ±ê¤ä°Û¾ï¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËèÆüÃúÇ«¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤òÄ¹À¸¤¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
°¦¸¤¤òÄ¹À¸¤¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²÷Å¬¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤È·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è½¬´·¡¢¤½¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î°¦¾ð¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¼¼²¹¤ò¸¤¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë²¹ÅÙ¡Ê20～25ÅÙ¡Ë¤ËÄ´À°¤¹¤ë ¸¤¤¬²á¤´¤¹¥¹¥Úー¥¹¤ÏÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë ¸í°û¤äÅ¾ÅÝ¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë °¦¸¤¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿çÌ²¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë Å¬ÀÚ¤Ê¿©»ö´ÉÍý¤È±¿Æ°¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤ »õËá¤¤ä¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏËèÆü¹Ô¤¦ Äê´üÅª¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë ËèÆüÍ·¤Ó¤ä¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ°¦¾ð¤òÃí¤° ¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤ä´Ä¶¤òÀß¤±¤ë
°¦¸¤¤ËÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤È¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÊë¤é¤·¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¦¸¤¤ÎÀ³Ê¡¦ÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀÜ¤·Êý¤ä»ô°éÊýË¡¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çº¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð½Ã°å»Õ¤ä¥È¥ê¥Þー¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¸¤¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
À¸³è´Ä¶¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¤¤Î¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯·ò¹¯Åª¤Ë¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°¦¸¤¤¬²÷Å¬¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È°¦¾ð¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀÜ¤·Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)