56ºÐ¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¡ÖÂÎ¤È¿´¤¬À°¤¦¡×¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£ÆóÅÙ¿²¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä«¤Î¤Ò¤È¹©É×
53ºÐ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÃ±¿ÈÎ±³Ø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âµ¢¹ñ¤»¤º¤Ë°Û¹ñ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëRita¤µ¤ó¡Ê56ºÐ¡Ë¡£¼«Í³¤ÊÈ¿ÌÌ¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò¤À¤ì¤«¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤³¤³°¤Ç¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤À¤«¤é¤³¤½¡Öº£¤«¤é¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊRita¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢1Æü¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯Êë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¡×»þ´Ö¡£¥Ù¥Ã¥È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÏÆóÅÙ¿²ËÉ»ß¤Ë¤â
¤Þ¤º¤Ï¡Öµ¯¤¤¿¤é¤¹¤°¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¤¬¥ë¡¼¥ë¡£¥·¡¼¥Ä¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢Ëí¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÆóÅÙ¿²¹¥¤¤Ê»ä¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ²£¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤ä¤ëµ¤¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¤³¤³¤Ç1¤ÄÌÜ¤ò¥ª¥ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÈÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÄ«¿©
¤½¤Î¤¢¤È¤Ë°û¤à¤Î¤¬¡¢²¹¤«¤¤ÇòÅò¡£¡ÖÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÂÎ¤¬¤¸¤ï¤Ã¤ÈÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê°û¤à¤È¡¢¼«Á³¤È¿´¤Þ¤ÇÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àö´é¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿¤é¡¢Ä«¥è¥¬¤ò5Ê¬¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿´ÊÃ±¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¡£Á´¿È¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¿¤Ó¤ë¤â¤Î¡¢ÂÎ¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤è¤·¡¢º£Æü¤â»Ï¤á¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤äÌîºÚ¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë
Ä«¿©¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤äÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µ¤Éé¤ï¤º¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¥·¥ê¥¢¥ë¤òÅº¤¨¤¿¤ê¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤Ë¹ç¤¦¾®¤µ¤á¤Î¥ß¥¥µ¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Ä«¤Î³Ú¤·¤ß¤¬1¤ÄÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ôµ·¤¬°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÄÄ«¿©Ãæ¤Ë¡Ö´é¥è¥¬¡×¤â¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò·Ú¤¯¤Ä¤Þ¤ó¤À¤ê¡¢ËË¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´éÁ´ÂÎ¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤æ¤ë¤ó¤Ç¡¢É½¾ð¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢»õ¤ß¤¬¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥â¥´¥â¥´»þ´Ö¡É¡£±Ñ¸ì¤ÎÄ¶½éµé¥µ¥¤¥È¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥¹¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¹¹¤Ê¤¬¤é¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤Ï¿ô»þ´Ö¤´¤È¤Ë¡Öºî¶È¤Î¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±
Î¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç²á¤´¤¹Æü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê»Å»ö¤ò¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¡£
¤È¤¯¤Ë¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹Æü¤Ï¡¢¿ô»þ´Ö¤´¤È¤Ëºî¶È¤Î¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤È¡¢»ÑÀª¤âµ¤»ý¤Á¤â¸Ç¤Þ¤ê¤¬¤Á¡£¾®¤µ¤Ê¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤â¡¢µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Þ¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÄ«¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥é¥¹¤«ÁëÊÕ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æü¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼¼Æâ¤Î´ù¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ï¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ÎÎ©¤Áºî¶È¡×¤È¡ÖÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÌÑÁÛ¥¿¥¤¥à¡×
µ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤Ø¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÎ©¤Ã¤Æºî¶È¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÇØ¶Ú¤â¼«Á³¤È¿¤Ó¤Æ¡¢Æ¬¤âµ¤»ý¤Á¤â¥·¥ã¥¥Ã¤È¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Î©¤Ã¤Æ¤Îºî¶È¤Ï¡¢·Ú¤¤±¿Æ°Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ò¹¯½¬´·¤È¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¹»þ´ÖÂ³¤±¤ë¤ÈÂ¹ø¤¬Èè¤ì¤®¤ß¤Ë¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡ÖÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÌÑÁÛ¥¿¥¤¥à¡×¡£¹Í¤¨¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ä¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡£Éô²°¤ÎÃæ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¿´¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤òµÙ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ê¿§¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¤Ê¤¬¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¤ËÁÛÁü¤ò½ä¤é¤»¤ë»þ´Ö¡£ÌÜ¤È¿´¤Î¥±¥¢¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
ºî¶È»þ´Ö¤ò·è¤á¤ë¤È½¸ÃæÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª
¤â¤¦1¤Ä¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö»þ´Ö¤Ç¶è¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¡Ö½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤Ä¤¤¥À¥é¥À¥é¤Èºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¡Ö¡û»þ¤Þ¤Ç¡×¤È»þ´Ö¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¤êÂØ¤ï¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¾¯¤·¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÌÀÆü¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Ï¡Ö1Æü¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¯¡×»þ´Ö¡£3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÂÎ¤È¿´¤ò¤Û¤°¤¹
Ìë¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤°¤¹¡×¢ª¡Ö²¹¤á¤ë¡×¢ª¡Ö¼êÊü¤¹¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢YouTube¤ò¸«¤Ê¤¬¤é5¡Á10Ê¬¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£¼ó¤ä¸ª¤ò¤Û¤°¤·¤¿¤ê¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¸Ç¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ª¿¬¤äÂ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎPCºî¶È¤Ç½Ì¤³¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³«¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¿´ÃÏ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤¿å¤äµíÆý¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢¡Ö²¹¤á¤¿µíÆý¡×¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤¿¤µ¤è¤ê¤â´ÅÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÂÎ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¤½¤·¤Æ¡¢»õ¤ß¤¬¤¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤ÈÆ±¤¸¡È¥â¥´¥â¥´»þ´Ö¡É¡£¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì²¤ëÁ°¤ÎÇ¾¤Ë¾¯¤·¤À¤±»É·ã¤ò¡£¾®¤µ¤Ê³Ø¤Ó¤Ç¤â¡¢¡Öº£Æü¤â1¤Ä¤Ç¤¤¿¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯´¶³Ð¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¶á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£
ºÇ½é¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤º¡¢¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö²èÌÌ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë»þ´Ö¡×¤¬¤à¤·¤í¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼êÊü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´¿È¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¡¢ÂÎ¤¬¥Ù¥Ã¥É¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Ì²¤ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
ËèÆü¡¢´°àú¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î´ÊÃ±¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢È©¤ä¤ªÄÌ¤¸¡¢»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Þ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ°¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
À°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¾®¤µ¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£