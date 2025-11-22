ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¥»¥ó¥¹¡É¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡¡²ÈÂ²4¿Í¥í¥´¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä4·å¿ô»ú¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼
ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Î¡ÖÍýÁÛ¤ÎÍÌ¾¿ÍÉ×ÉØ¡×Ä´ºº¤ÇºòÇ¯¤Ï1°Ì¡¢º£Ç¯¤Ï2°Ì
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡Ë¡×¤ÎÀßÎ©¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤òÁª¤ó¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±¿Æ°¤òÂ³¤±¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µß½õ¡¦ÊÝ¸î¡¦¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¼é¤ê»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÍýÇ°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºâÃÄ¤Î¥í¥´¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢Ä¹½÷¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¡È²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¯É½Æü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ïº£Æü¤Ï¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡¡¤³¤ÎÆü¤òÁª¤ó¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤À¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬ÂçÃ«¤µ¤ó¡ª¡×¤È¿ä»¡¤¹¤ëÈ¿±þ¤â¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï11·î22Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤¬ÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ÖÍýÁÛ¤ÎÍÌ¾¿ÍÉ×ÉØ¡×Ä´ºº¤ÇÂçÃ«É×ºÊ¤Ï2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Î1°Ì¤ËÂ³¤¯°µÅÝÅª¤Ê¹¥´¶ÅÙ¡£º£¸å¤â²ÈÂ²¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë