安めぐみ、１歳次女との“水族館デート”写真を公開
タレントの安めぐみが20日、オフィシャルブログを更新。１歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの水族館デートショットや、久しぶりに再会した“ママ友”でもあるタレントの井上和香との“撮り合いショット”を公開した。
この日、安は『最近の色々。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「少しブログ更新が空いてしまいました」と切り出し、インフルエンザなどが流行する時期で あることから「皆さん大丈夫でしょうか？」と気遣いも添え、「我が家は今のところみんな元気」「引き続きうがい手洗いなどしっかりして、気をつけて過ごそうと思います」と近況と対策をつづった。
続けて、先日、10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんが学校に行っている時間を利用して次女と水族館を訪れたといい、水槽越しに次女を抱っこしながら笑顔を見せる母娘ショット、無数のクラゲが浮かぶ幻想的な展示、悠々と泳ぐペンギンたちの姿、さらにチンアナゴ展示前で夢中になってパネルに触れる次女の後ろ姿など、癒しの“水族館ショット”を多数公開した。
さらに「ちょっと前に井上和香ちゃんと」とつづり、「お互い撮り合ってみました笑」と安が撮影した和やかな表情を見せ頬に手を添えた井上のソロショット、 井上が撮影したニッコリとほほ笑む自身の姿を公開。「久しぶりにゆっくり会えました」と久々の再会を喜び、ブログを締めくくった。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生した。
この日、安は『最近の色々。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「少しブログ更新が空いてしまいました」と切り出し、インフルエンザなどが流行する時期で あることから「皆さん大丈夫でしょうか？」と気遣いも添え、「我が家は今のところみんな元気」「引き続きうがい手洗いなどしっかりして、気をつけて過ごそうと思います」と近況と対策をつづった。
さらに「ちょっと前に井上和香ちゃんと」とつづり、「お互い撮り合ってみました笑」と安が撮影した和やかな表情を見せ頬に手を添えた井上のソロショット、 井上が撮影したニッコリとほほ笑む自身の姿を公開。「久しぶりにゆっくり会えました」と久々の再会を喜び、ブログを締めくくった。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生した。