地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」が投稿

ドジャース・大谷翔平投手が見せた“無邪気すぎる行動”が話題となっている。20日（日本時間21日）に地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」が公式SNSに投稿した動画内で、大谷が披露した“謎の表情”がファンの笑いを誘っている。「彼は小学生のまま笑」「大きな子供www」など、愛あふれるコメントが相次いだ。

投稿されたのは、球団の舞台裏に迫るドキュメンタリー番組「Backstage Dodgers」の宣伝映像だ。大谷はカメラを見つけると、眠たげな表情を浮かべたり睨め付けたり、様々な表情を見せていた。球場入り前やベンチ、球場裏などあらゆる場所で捉えられていた。

大谷はシーズン中も真剣なプレーとお茶目な素顔とのギャップで度々注目されてきた。今回の動画も「あなたが必要としているとは思わなかったショウヘイのコンテンツをどうぞ」という紹介文とともに投稿されており、その“天真爛漫さ”は特別な存在感を放っているようだ。

SNSでは「翔平さまの意味わからんノリすき」「彼は小学生のまま笑」「大きな子供www」「お茶目大谷くん」「試合中とのギャップえぐい」「デコピンと一緒ですな」「ほんまかわいい」「大好きだわwww」など、ユーモラスなリアクションが続々と寄せられ、大谷の“変わらぬ純真さ”が多くのファンを魅了していた。（Full-Count編集部）