松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、11月24日から「いい肉ブラックフライデーキャンペーン」を実施します。

11月28日からは店内利用も対象

ブラックフライデー期間と「いい肉の日」（11月29日）を連動させた同キャンペーンは、「定番焼肉ダブル定食」がお得になる毎月29日の「松屋肉の日企画」を、従来の「24時間限定」から「7日間限定」に拡大して実施されるものです。

11月24日午前12時から同月27日午後11時59分までの4日間は、公式アプリから使える「松弁ネット」限定で、「定番焼肉ダブル定食」6種を一律200円引きで購入できます（テイクアウトのみ）。

11月28日午前12時から同月30日午後11時59分までの3日間は、「定番焼肉ダブル定食」6種が「松弁ネット」、モバイルオーダー、店舗の券売機やタブレットからの注文で、一律290円引きになります。店内利用、テイクアウトどちらも対象です。

なお、テイクアウトの場合、「みそ汁」は別途料金となります。

同社は「今回の『いい肉ブラックフライデーキャンペーン』をきっかけに、ぜひ松屋公式アプリおよび松弁ネットをご利用ください」とコメントしています。