『ドラゴンボール』人気キャラ投票、現在の順位発表 意外な人物がTOP10入り
人気漫画『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）初の全世界キャラクター人気投票「DRAGON BALL THE ONE」の途中結果が発表された。20日正午から投票がスタートし、1stステージの現在の1位は孫悟空、2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はベジット、5位はピッコロとなっている。
【画像】ヤムチャ人気すご！『ドラゴンボール』人気キャラ投票の現在順位80位まで
6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位はセル、9位は人造人間18号、10位はフリーザ。11位にクリリンがランクインしている。1stステージは、24日11時59分まで投票を受け付けている。
投票対象キャラクターは漫画『DRAGON BALL』に登場する212キャラクターで、投票受付期間中は特設サイトから1日1回、日本のみならず世界各国からも投票可能。
全4ステージにわたるサバイバル形式で開催され、ステージが進むごとに投票対象のキャラクターが減っていき、各ステージの終了後にはXで敗者復活戦を実施、1キャラクターが復活し、次ステージへ進出する。
上位21キャラクターから1位を選ぶ「Final STAGE」の投票期間は12月17日正午から24日11時59分まで、最終順位は2026年1月24日正午〜ドラゴンボール公式 YouTube チャンネルにて特別配信番組で発表予定となっている。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。
【画像】ヤムチャ人気すご！『ドラゴンボール』人気キャラ投票の現在順位80位まで
6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位はセル、9位は人造人間18号、10位はフリーザ。11位にクリリンがランクインしている。1stステージは、24日11時59分まで投票を受け付けている。
全4ステージにわたるサバイバル形式で開催され、ステージが進むごとに投票対象のキャラクターが減っていき、各ステージの終了後にはXで敗者復活戦を実施、1キャラクターが復活し、次ステージへ進出する。
上位21キャラクターから1位を選ぶ「Final STAGE」の投票期間は12月17日正午から24日11時59分まで、最終順位は2026年1月24日正午〜ドラゴンボール公式 YouTube チャンネルにて特別配信番組で発表予定となっている。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。