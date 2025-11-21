»øJ°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤«¤é¡ÈÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡É¡Ö°ìÈÖ¿¿·õ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡×¡ÄËº¤ì¤é¤ì¤Ì1»þ´Ö
¡¡6·î3Æü¤Ë89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä Ä¹ÅèÌÐÍº ¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¤¿ÂÇ·â»ØÆ³¤ò¡Ö1»þ´Ö¤Û¤É¡¢À¨¤¯Ç»¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÌòÈÕÇ¯¤Î2014Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢µð¿Í¤Ë½êÂ°¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜÂÇ·â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿°ïÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò¡ÖºÇ¸å¼¤á¤ëÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìÈÖ¿¿·õ¤Ë¿¶¤Ã¤¿1»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¡ÖON¥³¥ó¥Ó¡×¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡¢°¦Äï»Ò¤À¤Ã¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹GMÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂçÏ©¶ÕÌé»á¤¬¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ç»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ä¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤é¤¬ÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë