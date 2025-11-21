²¦Äç¼£»á¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ï±Êµ×¤Ç¤¹¡×¡¡ÅìµþD¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¡ÄÅÁ¤¨¤¿ÌÁÍ§¤Ø¤Î»×¤¤¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡×
µð¿Í¤Î²«¶â´ü¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÈON¥³¥ó¥Ó¡É¡¢²¦»á¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¡×
¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä Ä¹ÅèÌÐÍº ¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤é¤¬¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£²¦»á¤Ï¡¢µð¿Í»þÂå¤Ë¡ÖON¥³¥ó¥Ó¡×¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÌÁÍ§¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÉÔ¶à¿µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢ÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡²¦»á¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¤ß¤Æ¡¢Â¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¤´Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ä¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬µïÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬²¦»á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ²¦»á¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¹¶·âÅª¤ÊÂÇ·â¡¢²ÚÎï¤Ê¤ë¼éÈ÷¡¢ñ¥ÁÖ¤È¤·¤¿ÁöÎÝ¡¢Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë16Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢±¢¤Ç¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿ô¡¹¤Î°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤È¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¡¼¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡ÖÌîµå¿Í¤È¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï16Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¾ï¤Ë¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Û¤É¹¬¤»¤ÊÃË¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤éº£¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÎ´À¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬Í¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥×¥íÌîµå³¦¤òÂåÉ½¤·´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢²¦»á¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÌ¾¸À¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÍÑ¤¤¡Ö°úÂà¤Î¤È¤¤Ë¡Øµð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ß¤Æ¡¢¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ï±Êµ×¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾ìÆâ¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎOB¡¦¸½Ìò¤ä³ÆµåÃÄOB¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÀ¯³¦¡¢·ÐºÑ³¦¡¢¥á¥Ç¥£¥¢³¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¡¢·ÝÇ½³¦¤Ê¤É2500¡Á3000¿Í¤¬»²Îó¡£2³¬ÀÊ¤Ç¤Ï±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿6000¡Á7000¿Í¤â¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î°¦Äï»Ò¤À¤Ã¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹GMÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡×¤òÅ·¹ñ¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î1958Ç¯¤«¤éµð¿Í¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£²¦»á¤Ï1959Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢1965Ç¯¤«¤é¤Ï9Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖON¥³¥ó¥Ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬6·î3Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿§¡¹¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÂþ¡¹¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë