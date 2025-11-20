まるで天使のよう……！ YouTubeチャンネル「MaxluvsMya」では、保護ボランティアが子猫と触れ合う様子が配信され、動画のコメント欄には「抱きしめたい！」「癒やし効果抜群」との声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが鼻を“ちょん”と触られて目を細める子猫の表情です！

子猫「くすぐったいにゃ〜」

注目を集めたのは「Baby Kitten On My Lap」という動画。ぴんと立った三角の耳にキリッとした顔立ちのサバトラ白の子猫が、ボランティアの女性の膝の上でくつろいでいます。

白い靴下を履いたような足と、ピンク色の小さな肉球。ヘーゼルの瞳も印象的で、あおむけに寝転んでおなかを見せる無防備なポーズからは、安心しきった様子が伝わってきます。

女性が声をかけながら、指先でおなかをつんつんと優しくなでると、子猫は手の動きを目で追いかけながら、小さな猫パンチ。指を両前足でつかまえようとしたり、ガジガジと甘がみしたり、無邪気にじゃれつく姿が愛らしいですね。

鼻先をちょんと触られると、「くすぐったいにゃ〜」とでも言いたげに目を細める表情もたまりません。

映像には、他の保護猫の姿も。チャンネルの運営者は保護ボランティアを行っており、これから愛情あふれる里親のもとへと迎え入れられるそうです。コメント欄には「小さな手足がかわいいね」「天使のようにかわいい」「みんなにすてきな家庭が待っていますように」といった温かい声が多数寄せられていました。

安心しきった表情で甘える子猫と、それを包み込む優しい手の温もりに、思わず笑顔になる癒やしの動画です。とろけるような子猫のかわいさを、ぜひチェックしてみてください。