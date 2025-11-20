À¾Éð¤¬¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡õ¥¦¥¬¥ó¥À½Ð¿È3Áª¼ê¤È·ÀÌó¡¡NPBµåÃÄ½é¡ÄµåÃÄËÜÉôÄ¹¡ÖÊì¹ñ¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¡×
¡ÖÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º³¤³°ÀïÎ¬¡×¤Î°ì´Ä
¡¡À¾Éð¤Ï20Æü¡¢¹ñºÝ¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¤È¤·¤Æ2014Ç¯¤ËÅöµåÃÄ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ö¥Ê¡¼¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ»á¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥È¡¼¥Ð¡¼ÆâÌî¼ê¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¼¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥ÉÅê¼ê¡¢¥¤¥µ¥Ó¥ì¡¦¥à¥µ¡¦¥¢¥¼¥Ã¥ÉÅê¼ê¤È2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î°éÀ®Áª¼ê·ÀÌóÄù·ë¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤ª¤è¤Ó¥¦¥¬¥ó¥À½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢NPBµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎÏ¶¯²½¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°éÀ®¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¾ÍèNPB¤Ç³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®ÂÎÀ©¤Î³È½¼¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º³¤³°ÀïÎ¬¡×¤òºöÄê¡£ËÜÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º¡¢ÍË¾¤ÊÁª¼ê¤òÈ¯·¡¤·¡¢À®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÃæÆîÊÆÃÏ°è¤Ç¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¶¯²½¤ò´ë¿Þ¤·¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ»á¤È¹ñºÝ¥¹¥«¥¦¥È¶ÈÌ³¤Î·ÀÌó¤âÄù·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º´²ì¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤Î½à²ÃÌÁµåÃÄ¤Îº´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÎÍË¾¤ÊÁª¼ê¾ðÊó¤ä¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¤â¿Þ¤ë¡£
¡¡22ºÐ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ï188¥»¥ó¥Á¡¢76¥¥í¤Î±¦ÏÓ¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö142¡×¡£20ºÐ±¦ÏÓ¤Î¥¢¥¼¥Ã¥É¤Ï180¥»¥ó¥Á¡¢73¥¥í¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö141¡×¡£¥È¡¼¥Ð¡¼¤Ï±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö143¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¡£3¿Í¤È¤â2025Ç¯¤Ï°°Àî¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîµåÊ¸²½¤¬½½Ê¬¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ñ¤äÃÏ°è¤ËÌîµå¤òÆÏ¤±¡¢¡ØÌîµå¤òÀ¤³¦¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÂè°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó²Ã¤ï¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êì¹ñ¤ÎÌîµåÊ¸²½¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë