『無職の英雄』第9話 「飛行レース」あらすじ＆先行カット公開！
アース・スター エンターテイメントが刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』。11月26日（水）22：00から放送となる第9話のあらすじと先行カットが公開された。
『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』の原作は、九頭七尾による日本のライトノベル。小説投稿サイト『小説家になろう』にて2017年11月15日から2020年5月15日まで連載され、2018年7月よりアース・スターノベルから書籍化されている。
TVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』はTOKYO MX、BSフジ、AT-Xにて放送。第9話あらすじはこちら。
＜第9話「飛行レース」あらすじ＞
青の学院でも早い進級を望むアレルは、教師の提案で模擬戦を行うことに。緑の学院でも同様に進級は難航するが、飛行レースで優勝すると学院長に会える機会があると知り―。
＞＞＞第9話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会
