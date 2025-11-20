Snow Manの目黒蓮が『GQ Hong Kong』の「Men Of The Year」に選出。Tommy Hilfiger Japanの公式SNSでは、同特集に登場した目黒が、冬のプレッピースタイルを品良く着こなす姿が公開され、注目を集めている。

目黒蓮『GQ Hong Kong』表紙＆ファッションフォト

■チェックコート×デニムの品ある冬スタイルの目黒蓮

目黒が身にまとったのは、トミーヒルフィガーのクラシックなチェック柄コート。肩の丸みや程よいボリュームが長身シルエットをより際立たせ、気品ある佇まいを強調している。

インナーはアイボリーのクルーネックセーター。そこにマルチストライプ柄のスカーフとデニムパンツを合わせることで、上品さの中にほどよい抜け感をプラス。足元はブラックのサイドゴアブーツで引き締め、スタイル全体に深みをもたせた。

今回のビジュアルを印象づけているのは、和の空間との調和。障子越しの柔らかな光が目黒の黒髪と輪郭を照らし、静けさの中に浮かぶまなざしが物語性を感じさせる。ポケットに手を入れ、脚を組んで立つ姿は自然体ながら凛とした存在感を放ち、冬の空気ともよく馴染む。

クラシックなプレッピー×和風空間という意外性のある組み合わせが、目黒ならではの気品を際立たせたビジュアルとなっている。

ファンからは「美しさが異次元」「ビジュ優勝」「シルエットが完璧すぎる」「冬のめめ最高」「とても良く似合ってて素敵」「スタイル良すぎ」「ため息が出るほどカッコいい」「和の世界にすごく馴染んでる」「佇まいがもはや芸術」といった声が寄せられている。

