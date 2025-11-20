もっと早くすればよかったーー！【40・50代】白髪もぼかせる♡「最強こなれボブ」

白髪を隠すより、自然に馴染ませるのが今のトレンド。なかでも、大人の髪に透明感と軽やかさを生む白髪ぼかしボブが人気を集めています。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ感も上品さも醸し出せそうな、白髪もぼかせる最旬ボブをご紹介します。

コントラストが映える王道丸みボブ

ブラウンベースにベージュのハイライトを重ねた、コントラストの効いた丸みボブ。強めの明暗差がありながらも、色味が近いため自然に馴染んで見えます。毛先を内に入れることでコロンとしたフォルムが引き立ち、上品で可愛らしい印象です。

グレージュトーンの外ハネボブ

プツっとラインを残した外ハネボブ。暖色ブラウンをベースに、極細のグレージュハイライトを全体にたっぷりと入れています。特に毛先は明るめに仕上げ、グラデーション風に。ベースとハイライトがきれいに溶け合い、白髪をぼかしながら全体が柔らかくトーンアップして見える、こなれ感漂うデザインです。

ハイトーンベージュのショートボブ

赤みを抑えたハイトーンベージュが軽やかに映えるショートボブ。ほんのりくすませた色味が肌になじみやすく、明るいトーンでも落ち着いた印象に仕上がります。白髪がハイライトのように馴染み、自然なコントラストを生むことで立体感もアップ。清潔感と華やかさを兼ね備えた大人の上品ショートです。

明るめブラウンのレイヤーボブ

ベースのプツッと感を残したレイヤーボブ。明るめブラウンにベージュの極細ハイライトを重ね、髪全体に繊細な動きをプラスしています。トップをワンカールで動かすことで、ラフで自然な質感に。ハイライトが白髪ときれいに馴染み、軽やかで柔らかな印象を与えています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@kaito_litze.osaka様、@mabashi_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里