ワールドシリーズ後からフォロワー数が急増

ワールドシリーズの快投によって注目度が急上昇となった。ドジャースの山本由伸投手のインスタグラムのフォロワー数が220万人に迫る勢いだ。現役選手で2位のマイク・トラウト外野手（エンゼルス）の224万人も、抜き去るのは時間の問題となっている。

ワールドシリーズ前までは山本のフォロワー数は150万人前後だったが、3勝を挙げて同シリーズMVPに輝く大活躍でフォロワー数は急増。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（202万人）、パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手（204万人）を既に抜き去った。

15日（日本時間16日）には愛犬カルロスをドッグシェルターから引き取った後の逸話を画像や動画とともに投稿。この投稿には3日で76万件の「いいね」が集まるなど、その発信内容も話題を集めている。

メジャーの現役選手で1位は、やはりドジャースの大谷翔平投手で、フォロワー数は1037万人。サッカー元イングランド代表のデービッド・ベッカム氏、コロンビア代表のハメス・ロドリゲス、プロバスケットボールNBAレイカーズのルカ・ドンチッチ、米人気ラッパーのスヌープ・ドッグら有名人がフォローしている。SNSでは「大谷翔平さんだけ、桁が異次元。日本人でワンツーになれば、凄い」「凄すぎるんだけど1位が圧倒的すぎる」「オオタニサン別格だな」などの反応がある。（Full-Count編集部）