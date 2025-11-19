ダンデライオン・チョコレート×出羽桜酒造♡限定ペアリングセット登場

ダンデライオン・チョコレートが、山形県の老舗蔵元・出羽桜酒造と初のコラボレーション！2025年11月19日（水）より、スパークリング日本酒「咲」と、インド産カカオ豆を使ったガトーショコラを組み合わせた「出羽桜酒造 日本酒とガトーショコラのペアリングセット」を数量限定で発売します。華やかな果実味の日本酒と芳醇チョコの贅沢な余韻を、自宅で特別に楽しめるギフトです♡

日本酒×チョコの贅沢マリアージュ



本セットの魅力は、日本酒「咲」とガトーショコラの絶妙なペアリング。

チェリーのような華やかな果実味とスッキリした後味が、インド産カカオの深い余韻と重なり、まるでデザートを楽しむような贅沢な時間に♡

クリームチーズのようなまろやかさが、日本酒のやさしい甘さと調和し、フルーティで華やかな印象を演出します。

こだわりの素材と手作りの哲学



ダンデライオン・チョコレートはシングルオリジンのカカオ豆とオーガニックきび糖のみを使用し、カカオ本来の味わいを追求。

出羽桜酒造は130年以上続く老舗で、米への徹底的なこだわりと手作業を大切にしています。

両社の素材と手間へのこだわりが融合し、年末年始の食卓や贈り物にぴったりな特別なギフトセットが完成しました。

ギフトにぴったり♡数量限定セット



「出羽桜酒造 日本酒とガトーショコラのペアリングセット」は、オンラインストア（11月19日先行販売）およびファクトリー＆カフェ蔵前（12月5日）で数量限定発売。

ギフトボックス入りでそのまま贈れる仕様です。価格は税込5,400円。大切な方への贈り物や、自分へのご褒美に、特別なペアリング体験を楽しめます♪

自宅で楽しむ贅沢ペアリング♡



ダンデライオン・チョコレートと出羽桜酒造の初コラボセットは、日本酒とガトーショコラの新しいマリアージュ体験を提供。

低アルコールで爽快な「咲」と、インド産カカオの芳醇なガトーショコラが織りなす贅沢な余韻は、帰省時や特別な日のギフトに最適です♡

数量限定販売のため、お早めのチェックがおすすめ。大切な方と特別な時間を過ごす贅沢なひとときを楽しんでみませんか？