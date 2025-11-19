レイカーズがジャズを下して3連勝…ドンチッチが37得点、今季初戦のレブロンは11得点12アシスト

11月19日（現地時間18日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでユタ・ジャズと対戦した。

レイカーズは坐骨神経痛のためトレーニングキャンプから出遅れていたレブロン・ジェームズが今シーズン初出場を果たし、八村が2試合ぶりに復帰。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、ディアンドレ・エイトンとともに先発を務めた。

開始1分9秒に八村がチーム初得点を挙げた第1クォーターは、追いかける展開が続くと、残り5分30秒に11点のビハインド。その後はリーブスのフリースロー、ジャクソン・ヘイズのダンク、ジェイク・ラレイビアの3ポイントシュートなどで2点差まで詰め寄ったが、残り1分を切って7得点を与え、27－36と9点のビハインドを背負った。

第2クォーターは激しい点の取り合いを繰り広げると、残り43秒にレブロンの3ポイントで2点差。得点を許したあとの同18秒にリーブスの“4点プレー”で同点に追いついたものの、ラウリ・マルッカネンにやり返された。前半を終えて、ドンチッチがチーム最多20得点6アシスト。リーブスが14得点、レブロンとラレイビアがともに7得点、八村とエイトンがともに6得点で続いた。

第3クォーターもリードを許す時間帯が続いたが、5点ビハインドで迎えた残り5分41秒からドンチッチ、エイトンの連続得点で逆転。終了間際にはゲイブ・ビンセントの長距離砲が飛び出すなど、104－93と11点のリードを奪った。

第4クォーター序盤からレブロンがチームメートの得点を立て続けに演出。開始5分4秒に124－105とリードを19点に広げ、その後も試合を優位に進めた。

最終スコア140－125でジャズを下して3連勝。ドンチッチが37得点5リバウンド10アシスト4スティール、リーブスが26得点5リバウンド、エイトンが20得点14リバウンド、ラレイビアが16得点、レブロンが11得点12アシストを挙げたほか、復帰初戦の八村は25分42秒のプレータイムでフィールドゴール8本中3本成功の6得点に4リバウンド1アシストのスタッツだった。

なお、レイカーズは24日（同23日）に敵地でジャズと再び顔を合わせる。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 140－125 ユタ・ジャズ



LAL｜27｜40｜37｜36｜＝140



UTA｜36｜35｜22｜32｜＝125