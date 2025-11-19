»ö¸Î»à¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡Ä¾¾²¼Æà½ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤ËÃåÁÛÆÀ¤¿¥É¥é¥Þ¤ËÄ©¤à¡Ö¤¹¤´¤¯¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤¬¡¢26Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù(Ëè½µ·îÍË22:00¡Á)¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¾¾²¼Æà½ï
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¤ª¤«¤¶¤¤µ¤È¤³»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡£¤½¤Î»ö·ï¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Àî¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿Áê¼ê¤¬ÊÌ¤Î²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÆÂ²¤Î¾Ú¸À¤ò¼õ¤±¤Æ°ú¤ÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÆü¤½¤ÎÃËÀ¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°äÂÎ¤¬¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÈæÀ»»Ò(¾¾²¼)¤Î¤â¤È¤«¤é¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢É×¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÈµÁÊì¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤µ¤Ò¤ª¤Ç¤ó¡×¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤òÃµ¤¹À»»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1¥«·î¸å¡¢·Ù»¡¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉ×¤¬Àî¤Ç»ö¸Î»à¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£°äÂÎ¤Î½ê»ýÉÊ¤È¡¢¤¢¤ë¿ÈÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤«¤é¡¢¡ÖÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤¢¤Î°äÂÎ¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£É×¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÊÝ¸±¶â¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¾¾²¼Æà½ï
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î?¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤º¡¢ºÇ½é¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÓËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÈÆÉ¤ßÊª¡É¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤É¤óÀè¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Ç¤âÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¤É¤ó¤É¤óµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼þ¤ê¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤à¤è¤¦¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤è¤¦¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö²¿¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢²¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏËèÏÃËèÏÃ½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¡È¿®¤¸¤ë¡É¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡û¶áÆ£¶©¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö·ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¹ñËÜ´ÆÆÄ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Ê¹¤ÎÊÒ¶ù¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê»ö·ïµ»ö¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍ½´¶¡×¤¬¤·¤Æ¹½ÁÛ¤òÎý¤ê»Ï¤á¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢µÓËÜ²È¡¦¤ª¤«¤¶¤¤µ¤È¤³¤µ¤ó¤ÎÉ®ÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¾×·âÅª¤Ç¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¡¢ÌöÆ°Åª¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤ÀßÄê¤À¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤Ë¤³¤½¡¢¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ò°¦¤·¡¢É×¤ò°¦¤·¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ëÊì¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¤¬¤æ¤¨¤Ë¤¢¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤ÏÈà½÷¤ÎÆü¾ï¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ëÊì¿Æ¡¦Ä«ÈæÀ»»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾²¼Æà½ï¤µ¤ó¡£ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë´ãº¹¤·¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤ÇÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾Ð´é¤È¸ì¤ê¸ý¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ÛÇ÷´¶¤Ë°î¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êì¿Æ¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ËèÏÃÉ¬¤º¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¯½Ö´Ö¤È¡¢¹Í»¡¤òÎ¢ÀÚ¤ëÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯6·î12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢·Ù»ëÄ£µµÍ½ð¤Ë¤è¤ë¹¾¸ÍÀî¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ°äÂÎ¤Î¼è¤ê°ã¤¨»ö·ï¡£ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤Î¹¾¸ÍÀî¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢µµÍ½ð¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿40ÂåÃËÀ¤ÈÂÎ³Ê¡¦Ç¯Îð¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÊ¤ä¿ÆÂ²¤ò¸Æ¤ó¤Ç°äÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²ÈÂ²¤¬¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë°äÂÎ¤ò°ú¤ÅÏ¤·¡¢²ÐÁò¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·ÍâÇ¯¡¢¡Ö»à¤ó¤À¤Ï¤º¡×¤ÎÃËÀËÜ¿Í¤¬¼«Âð¤Ëµ¢Âð¡£ºÆÅÙÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢°äÂÎ¤ÏÅÔÆâºß½»¤Î30ÂåÃËÀ¤Î»ØÌæ¤È°ìÃ×¤·¡¢ËÜÍè¤Î°äÂ²¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
