「えげつない」「強すぎる。本当に強すぎる」中村敬斗が称賛した“日本代表戦士の半端ないプレー”「自チームでも見たことがない」【日本代表】
途中出場で１得点１アシストを決めた中村敬斗。その裏には、ある“日本代表戦士”の存在があった。
「近くに上田（綺世）選手がいて（ボールを）収めてくれて、時間も作ってもらえたので、自分がピッチに入ってすぐ前向きにプレーできたのは大きかった」
日本が３−０で勝利したボリビア戦後（11月18日）、中村はそう振り返った。
そんな彼が「あれだけで全然違う。えげつない」と称賛したのが、同じく途中出場した上田のファーストプレーだ。
67分、前田大然がセンターライン付近に流したボールを、上田は相手をガツンと吹き飛ばして右足でチョンと中村へ。この半端ないポストプレーをきっかけに、日本は一気に流れを引き寄せた。
「上田選手があれだけ収めてくれると、中村選手のプレーの幅もだいぶ違ってくるのでは？」と聞くと、中村は「全然違いますよね」と即答した。
「自チーム（スタッド・ドゥ・ランス）でも見たことがないプレーで、強すぎる。本当に強すぎる」
78分に中村のゴールをアシストしたのも上田だ。このストライカーがいたからこそ中村は輝いた──そう言っても決して大袈裟ではない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
