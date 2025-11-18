大谷がパドレス戦で受けた死球「試合前の一礼がなくなった」

ドジャース・大谷翔平投手の活躍を放送席から見てきた米実況が、今季印象に残った“忘れられないシーン”を語った。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるスティーブン・ネルソン氏が明かしたのは大谷が“挨拶”をやめた日。遺恨が残ったパドレス戦を振り返った。

米スポーツ局「ESPN LA」の番組にゲスト出演したネルソン氏は、司会者から大谷が毎試合、球審とコミュニケーションを取っていることを振られると「ファウルを打つ度に謝罪したり、（危ないと）皆に忠告していますね」と、大谷が見せる“気遣い”について語った。

続けて「ショウヘイ・オオタニは毎試合第1打席に立つ時、敵軍ベンチに向かってヘルメットの縁を触って、一礼をするのです」と、相手チームにも敬意を忘れないことを称えた。しかし、その“挨拶”を控えるようになった球団があるという。「それをやめたチーム、そして監督が1つだけあります。それは、パドレスのマイク・シルトです」とネルソン氏は明かす。

6月19日（日本時間20日）、本拠地で行われたパドレス戦で、大谷はロベルト・スアレス投手から右肩付近に99.8マイル（約161キロ）の死球を受けた。「彼（大谷）はその時、品位のある対応をしました。沸き立つドジャースナインを制止しました。笑いながら『僕は大丈夫だ』と、言っているようでしたね。球宴では、スアレスに対して（この件を）笑い話にしていました」とネルソン氏は語るが、この死球が遺恨を残したと見ている。

「それ以降のパドレス戦では、試合前の一礼がなくなりました。彼にとってリスペクトというものは、お互いが持つものなんでしょうね。一線を越えた場合、彼はそのことに気が付くんです。（一礼をやめたことが）多くを物語っています。彼が（この件について）喋ったことも、今後（この件について）何か言及することはないでしょうが、この沈黙は多くのことを物語っていると思います」と語り、大谷の沈黙に秘められた“怒り”を代弁していた。（Full-Count編集部）