タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が11月18日、放送。今回は、埼玉県吉見町のラーメン店が登場します。

【写真】うおっ！ 地獄ラーメン1丁目と3丁目で色味が違う… 牛すじ煮込みカレーラーメン？ 83歳店主の姿も

同店は、日本料理店の元料理長だった83歳の男性が今年6月にオープン。料理歴60年の店主と、かつて店主が働いていた日本料理店の女将（おかみ）を務めていた妻で営業をしています。

ニンニクが効いた自家製しょうゆダレをベースとしたスープに、特注の卵入り細麺、自家製チャーシュー、ホウレンソウ、自家製メンマを加えた「支那そば」（600円）、ニンニク、ショウガ、チャーシューの煮汁とともに約1日寝かせた背脂ペースト、背脂の唐揚げを使う「背油ラーメン」（900円）、揚げたニンニク＆焦がしニンニクに、好きなだけ自分でニンニクをすりおろしてかけられる 「にんにくラーメン」（900円）、約5時間煮込んだ牛すじをぜいたくに使った「牛すじ煮込みカレーラーメン」（1000円）などがあります。さらに辛味を強調した3段階の辛さが楽しめる「地獄」シリーズというメニューもあり、「地獄ラーメン（1丁目）」（900円）も楽しめます。

番組では、「超高速マッハ中華」として話題となった山梨県甲府市の「中華ごはん かんざし」の最新映像も放送されます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、俳優の高橋克実さん、矢田亜希子さん、お笑い芸人のとにかく明るい安村さんがゲスト出演します。