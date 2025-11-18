今季も個人＆チームで数々の栄光を飾った大谷

MLB公式X（旧ツイッター）は17日（日本時間18日）、ドジャースの大谷翔平投手が打ち立てている偉業を、独特なイラストで表現して称えた。スーパースターの愛犬として今や世界的な人気者になったデコピンのイラストも添えられている。

公式Xは「ショウヘイ・オオタニはトロフィーケースにいくつか金属製品を追加した」との文面でイラストを添えて投稿。デコピンを肩に乗せた大谷の後ろ姿が見つめる先には、数々のタイトルのトロフィーが並んだガラスケースがある。

昨年と今年のワールドシリーズ制覇、2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）優勝、4度のシルバースラッガー賞、4度のシーズンMVP、3度のハンク・アーロン賞など数々のトロフィーがケースに並ぶ。イラスト上では少なくとも20個が描かれている。

大谷はワールドシリーズ制覇後の3日（同4日）のパレードでは、早くも来季の3連覇を意識した発言をしており、来季以降もタイトルラッシュは続きそうだ。このMLB公式の投稿には「別館の建設を！」「まだキャリアの半分しか過ぎていないのに」「まだ増えそう」「米殿堂博物館もショウヘイサン用のケースが必要だ」「大谷翔平記念館もう造っちゃえば？」「大谷翔平選手の凄さが一目瞭然の写真」「絶景だなぁ」「まだまだデコレーションされるなぁ」「『僕のパパ凄いやろ？』って表情してて草」などのコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）