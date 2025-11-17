フランス料理と聞くと、手の込んだ高級料理を想像する人が多いのではないでしょうか。しかし、「実際にフランス人が毎日食べているのは、手早くできるシンプル料理です」と話すのは、フランス文化研究者でフランス人の夫と暮らすペレ信子さん。仕事のあとに帰宅してからでもサッとつくることができ、寒い冬に体が温まるフランス定番のレシピを3つ、日本で手に入る食材でご紹介してくれました。

1：白菜が大量にあったらつくりたい「白菜のグラタン」（Gratin de côtes de bettes）

フランスで冬によくグラタンで食べられる野菜にbette（もしくはblette）というのがあります。

【写真】昔ながらの野菜スープ

日本語の訳は「フダンソウ」。ターツァイという野菜の茎の部分を白く太くしたようでもあり、葉の部分が緑色の白菜のようにも見える野菜で、味はマイルドです。

緑の部分はホウレンソウのようにゆでて食べることが多いですが、白い茎の部分は冬によくグラタンにします。

日本では見かけない野菜なので、似ている白菜でつくってみます。

●白菜のグラタン

【材料（つくりやすい量）】

白菜 1／2（大きめなら1／4個）

バター 10g

小麦粉 大さじ1〜2

牛乳 200mL

塩 少々



【つくり方】

（1） フライパンにバターを入れ、白菜を3cm角に切って、塩を少々振って炒める。少ししんなりしたら、小麦粉を振り入れて全体的に粉っぽさがなくなるまで炒めます。

（2） 牛乳を200mL加えて少し煮る。

（3） とろみがついたら、耐熱皿に移してそのままオーブンのグリル機能かトースターで焼き色をつける（200℃で20〜30分程度）。焼き目がついて温かくなればOKです。

味つけは塩だけ。上にパルメザンチーズやピザ用チーズをかけて焼いてもおいしいです。

焼いた肉、ウインナソーセージ、ハムなどのつけ合わせに。白菜の大量消費にもおすすめです。

2：チーズがとろ〜り「カマンベールとジャガイモのグラタン」（Tartiflette）

フランスのアルプスが近いサヴォア地方にタルティフレットという料理があります。この地方の「ルブロション」という円形のチーズを使ってつくる料理です。ルブロションは日本では手に入りにくいので、国産のカマンベールで代用します。

●カマンベールとジャガイモのグラタン

【材料（つくりやすい量）】

カマンベールチーズ 1／2個

ジャガイモ 3〜4個

タマネギ 1／2個

ベーコン 4枚

白ワイン（なければ水でも可） 100mL

牛乳もしくは生クリーム 200mL



【つくり方】

（1） ジャガイモの皮をむいて7mmくらいの厚さに切り、鍋でゆでるか電子レンジで加熱してやわらかくし、耐熱皿に並べる。

（2） フライパンにタマネギの薄切りとベーコンの短冊切りを入れてバターで炒める。

（3） タマネギがしんなりしたら、あれば白ワイン、なければ水を入れて沸騰させ、フライパンについたうま味を溶かします。

（4） 牛乳か生クリームを加えて熱し全体を、全体を混ぜる。

（5） （4）をジャガイモにかけ、横半分に切ったカマンベールを皮を上にしていちばん上にのせる。

（6） オーブンのグリル機能かトースターで焼き色をつける（200℃で20〜30分程度）。

ベーコンとチーズに塩分があるので、塩を加えるときは控えめにしてください。

3：フランスの冬の定番「昔ながらの野菜スープ」

昔はフランス人が毎日食べていたという「野菜スープ」。最近の若年層はあまりスープを食べなくなってきたと聞きますが、中高年の世代にとっては懐かしいおふくろの味です。

家にある残り物の野菜をなんでもいれて冷蔵庫の整理にもなりますが、キャベツやネギなどの繊維が多い野菜はよくフードプロセッサーかブレンダーにかけないと食べにくくなりますので注意してください。

冬におすすめの野菜はカボチャやジャガイモ、ニンジンです。

●野菜スープ

【材料（つくりやすい量）】

お好きな野菜（ジャガイモやニンジンなど） 適量

塩 適量

バター 適量

水 適量



【つくり方】

（1） 好みの野菜を大きめの乱切りにして煮込み用の鍋に入れます。塩を振ってバターで炒めると水分が出てきたら、水をヒタヒタまで注いで沸騰させ20〜30分ほど加熱する。

（2） 火が通ったら、ブレンダーやフードプロセッサーでなめらかにする。

食べるときに、おろしたチーズ、牛乳、生クリームなどを加えてもおいしいです。フランス人はここにバゲット（フランスパン）をちぎって入れたりします。

心も体も温まるフランスの冬のレシピ

どの料理も昔から変わらずつくられている家庭料理です。時間もあまりかからず30分くらい。ガス台やオーブンに調理をまかせたら、座ってお茶でも飲んでいる間にでき上がります。

寒い冬にフランスの簡単あったか料理はいかがでしょうか。

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください