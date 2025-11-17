MLB公式のプレゼント企画が日本でも話題に

突然の発表に日本ファンが“嬉しい悲鳴”をあげている。MLBは16日（日本時間17日）、ドジャース・大谷翔平投手をイメージしたオリジナルグッズを発表。抽選でプレゼントされる企画となっており、ファンは「死ぬほど欲しい」「このぬいぐるみ可愛すぎ」と“当選”を渇望している。

MLBが公式X（旧ツイッター）でお披露目したのは、大谷の名前と背番号が入ったユニコーンのぬいぐるみ。白いボディに純白の毛を生やし、角と足は青く表現されており、伝統のドジャースカラーが反映された仕上がりとなっている。

「唯一無二の選手に捧ぐ、唯一無二のプレゼント！」で始まった投稿の文面には、「このショウヘイ・オオタニにインスパイアされたユニコーンのぬいぐるみを当てたいなら、リポスト＆返信しよう」と応募方法が記されており、“お宝”を手にするファンは抽選の末、決定する。投稿から約11時間で7000件以上リポストされており、注目が高まっている。

プレゼント企画は日本でも大反響。ファンは「えぇぇ欲しい！！」「大谷さんが馬になった」「ユニコーン可愛い」「ちょっと凛々しい」「ドジャースタジアムでも配ってくれないかなぁ」「デコピンぽくて可愛い」「大谷さんのユニコーン欲しい〜」「当たってくれ！」「売ってほしい」「素敵なプレゼント」「孫っちにプレゼントしたい」とコメントを寄せていた。

争奪戦を勝ち抜き、世界に一つだけの“逸品”を手にするファンは誰になるだろうか。（Full-Count編集部）