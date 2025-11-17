保育園に不法侵入か 遊戯室に残された靴の形の足跡 同じ保育園で2か月前にも不法侵入事案《新潟》
17日、燕市は市内の保育園で何者かによる不法侵入事案があったと発表しました。
不法侵入があったのは燕市八王子の大曲八王子保育園です。16日未明と深夜の2度にわたって不法侵入とみられる事案が発生しました。
17日時点で盗難などの被害はないということですが、この保育園ではことし9月にも不法侵入事案があったことから、市は警戒を強めています。
市によりますと16日の午前3時8分、1階の遊戯室の警報装置1か所が作動したため、警察や園長、警備会社が現場を確認したところ、外部から何らかの方法で窓ガラスが開放された状態になっていたということです。遊戯室内に異常はなく、遊戯室以外のフロアへ侵入した形跡はなかったといいます。
この保育園では2か月前の9月16日午前0時すぎ、園内に設置されている複数の警報装置が作動し、約10分後に警備会社と警察が駆け付けたところ、建物2階の保育室の窓から何者かが侵入した形跡が見つかりました。当時、室内で荒らされた形跡はなかったということです。
保育園は保護者や地元自治会へ情報提供を行い、警戒を呼びかけています。