17日、燕市は市内の保育園で何者かによる不法侵入事案があったと発表しました。



不法侵入があったのは燕市八王子の大曲八王子保育園です。16日未明と深夜の2度にわたって不法侵入とみられる事案が発生しました。



17日時点で盗難などの被害はないということですが、この保育園ではことし9月にも不法侵入事案があったことから、市は警戒を強めています。



市によりますと16日の午前3時8分、1階の遊戯室の警報装置1か所が作動したため、警察や園長、警備会社が現場を確認したところ、外部から何らかの方法で窓ガラスが開放された状態になっていたということです。遊戯室内に異常はなく、遊戯室以外のフロアへ侵入した形跡はなかったといいます。



