¥«¡¼¥Ó¥£¤ÎÉ¬»¦µ»¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤¿¤Á¤ÎÄ¶¤Þ¤ó¤¾¤¯¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ¡ª
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤¿¤Á¤ÎÄ¶¤Þ¤ó¤¾¤¯¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³«ºÅ¡£¿·ºî¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯11·î11Æü¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè1ÃÆ¤Î¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ7ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
¢£Ì¾ºî¥²¡¼¥à¤¬22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡ª
¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ7ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¤¹¤¤¤³¤ßÀ¸¥Ï¥à¼÷»Ê¡×(240±ß)¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤¬À¸¥Ï¥à¼÷»Ê¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£¿ÝÈÓ¤Î¾å¤Ë¤Ï¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥µ¥é¥À¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤ÎÄø¤è¤¤±öµ¤¤¬¥Þ¥Ã¥Á¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤«¤ï¤¤¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ëÌ£ÉÕ¤±¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤¿¤Þ¤´¤Î¥ï¡¼¥×¥¹¥¿¡¼¥í¡¼¥ë¡×(398±ß)¤Ï¡¢¥ª¥à¥ì¥Ä¤È¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤Ë¥Ï¥à¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¥½¡¼¥¹¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥Õ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¿©Íß¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥Ó¥£¤ÎÀ¤³¦¤Î¥ï¡¼¥×¥¹¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿À±·¿¤Î¥Á¡¼¥º¤¬¤«¤ï¤¤¤µ¤ò±é½Ð¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¥ª¥à¥ì¥Ä¤È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÁêÀ¤â¤¤¤¤¡£
¤«¤ï¤¤¤µÁ´³«¤Î¡Ö¤¯¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¤ê¤ó¤´¾ø¤·¥Ñ¥ó¡×(158±ß)¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¾ø¤·¥Ñ¥ó¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ó¥£¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¾Æ¤°õ¡£Äì¤Ë¤Ï³ÑÀÚ¤ê¥ê¥ó¥´¤òÉß¤¡¢¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¥ê¥ó¥´¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¢¤Î¤â¤³¤â¤³¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¤·¤å¤ï¤â¤³¡ª¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¤ê¤ó¤´¥¼¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡×(318±ß)¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤â¹¥¤¤Ê¥ê¥ó¥´Ì£¤Î¥¼¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡£ÊÌÅº¤Î¤·¤å¤ï¤â¤³¤ÎÁÇ¤òº®¤¼¤ë¤È¡¢Ë¢¤¬¤â¤³¤â¤³½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¿©¥Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥Á À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×(378±ß)¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÌ£ñ²¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤È¡¢¥¥ã¥é¥á¥ëÌ£ñ²¤Î¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤Î¡È¿©¥Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥Á¡É¡£¥«¡¼¥Ó¥£¤È¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4¼ï¤¢¤ê¡¢16ÄÌ¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¤¤Î¤³¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥¹¡¼¥×¡×(216±ß)¤È¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥È¥Þ¥ÈÌ£¥Ì¡¼¥É¥ë¡×(246±ß)¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À±·¿¤Î¤«¤Þ¤Ü¤³¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸«¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤òÄó¼¨¤·¤ÆÂÐ¾Ý¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢1¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥×¤¬1¡Á2¸Ä¤¿¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¥°¥Ã¥º¤âÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢¨°ìÉô¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
